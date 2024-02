Brescianini alla Juventus? Sondaggio per il centrocampista ex Milan che piace alle big

Cresciuto nel Milan, il team rossonero otterrà il 50% della vendita dopo la cessione del 2023. Su di lui anche Atalanta e Lazio.

Marco Brescianini, turno dopo turno, sta attirando su di se l'attenzione delle grandi di Serie A. Centrocampista del Frosinone, squadra con cui gioca la sua prima annata da protagonista nella massima serie, il classe 2000 è finito anche nel mirino della Juventus.

Come raccontato da Gazzetta, infatti, la Juventus ha chiesto informazioni in modo concreto in vista del 2024/2025, cominciando a testare il terreno per la prossima annata di Serie A. Madama ha attualmente tre giocatori in prestito al club ciociaro, ovvero Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé.

Insomma, la Juventus ha una corsia privilegiata per provare ad arrivare a Brescianini, ma per ora si è trattato solo di un sondaggio in attesa di capire il torneo europeo in cui Madama giocherà e in che modo evolverà il mercato in entrata e in uscita.