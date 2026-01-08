Pubblicità
Brescianini Cremonese AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Brescianini alla Fiorentina, è fatta: la formula, le cifre finali con l'Atalanta, titolare o no con Vanoli

Marco Brescianini si appresta a lasciare l'Atalanta e a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: in mattinata i due club hanno trovato l'accordo totale sul trasferimento.

Marco Brescianini cambia squadra a metà stagione e un anno e mezzo dopo l'arrivo all'Atalanta dal Frosinone: è fatta per il suo trasferimento alla Fiorentina, club disperatamente bisognoso di rinforzi dal mercato.

I due club avevano già apparecchiato l'operazione nei giorni scorsi. E in mattinata sono arrivati a un accordo totale, con Brescianini che si appresta ora a fare le valigie per trasferirsi da Bergamo a Firenze.

La chiusura dell'operazione è arrivata poche ore dopo le rispettive gare di campionato andate in scena mercoledì: l'Atalanta ha vinto 2-0 fuori casa contro il Bologna, la Fiorentina si è fatta raggiungere in extremis dalla Lazio all'Olimpico (2-2).

  • LA FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    Brescianini non si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo: la formula dell'operazione scelta tra il club nerazzurro e quello gigliato è un prestito con diritto di riscatto. Almeno inizialmente.

    Il diritto di riscatto in questione si trasformerà infatti in obbligo in caso di salvezza della formazione di Paolo Vanoli: una missione sempre complicata, ma meno rispetto a qualche settimana fa dopo i risultati positivi delle ultime giornate.

  • LE CIFRE

    Per quanto riguarda le cifre finali dell'operazione, sono state svelate da Sky: la Fiorentina verserà subito un milione di euro nelle casse dell'Atalanta e altri 10 in caso di riscatto, che come detto sarà facoltativo in caso di retrocessione in Serie B e obbligatorio in caso di permanenza in Serie A.

  • TITOLARE O NO?

    La Fiorentina ha deciso di puntare forte sulla trequarti come settore da rinforzare: non è un caso che un altro elemento molto chiacchierato nell'ambiente viola, oltre a Brescianini, sia il romanista Tommaso Baldanzi. Senza dimenticare Manor Solomon, appena arrivato dal Villarreal.

    Per questo è facile pensare che l'ex giocatore del Frosinone troverà molto spazio con Vanoli, alla ricerca di nuovi interpreti da affiancare a Gudmundsson. Nelle ultime partite l'ex allenatore del Torino ha proposto una sorta di 4-1-4-1 o 4-3-2-1, schierando un terzino sinistro di ruolo come Parisi da esterno destro.

  • LA STAGIONE DI BRESCIANINI

    La certezza, in ogni caso, è che Brescianini riceverà un maggiore minutaggio rispetto a quello che Raffaele Palladino avrebbe potuto garantirgli all'Atalanta nella seconda parte della stagione. E per capirlo basta guardare i dati dei mesi appena trascorsi.

    Brescianini ha giocato appena 12 volte tra campionato, Champions League e Coppa Italia, mettendo a segno una rete e venendo "soffocato" dalla concorrenza dei vari De Ketelaere, Lookman, Samardzic, Sulemana, Maldini e Pasalic. Nel 2024/2025 aveva invece giocato 38 volte, con 6 reti e due assist.

