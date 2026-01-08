Brescianini alla Fiorentina, è fatta: la formula, le cifre finali con l'Atalanta, titolare o no con Vanoli

Marco Brescianini cambia squadra a metà stagione e un anno e mezzo dopo l'arrivo all'Atalanta dal Frosinone: è fatta per il suo trasferimento alla Fiorentina, club disperatamente bisognoso di rinforzi dal mercato.

I due club avevano già apparecchiato l'operazione nei giorni scorsi. E in mattinata sono arrivati a un accordo totale, con Brescianini che si appresta ora a fare le valigie per trasferirsi da Bergamo a Firenze.

La chiusura dell'operazione è arrivata poche ore dopo le rispettive gare di campionato andate in scena mercoledì: l'Atalanta ha vinto 2-0 fuori casa contro il Bologna, la Fiorentina si è fatta raggiungere in extremis dalla Lazio all'Olimpico (2-2).