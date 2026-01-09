Brescianini alla Fiorentina, è ufficiale l'arrivo dall'Atalanta: ruolo e dove gioca con Vanoli, titolare o no? Come cambia la squadra viola

È arrivata l’ufficialità: Marco Brescianini è un nuovo calciatore della Fiorentina.
Il centrocampista lascia l’Atalanta e si trasferisce a Firenze con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la permanenza del club viola in Serie A.
Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2030 per il giocatore, con ingaggio da un milione netto a stagione.
Si conclude, dunque, l’avventura in nerazzurro di Brescianini, che si appresta ad affrontare la nuova sfida chiamata Fiorentina ed è chiamato a guidare la mediana di una squadra che deve risalire la classifica e centrare l’obiettivo salvezza.