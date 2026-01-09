Pubblicità
Alessandro De Felice

Brescianini alla Fiorentina, è ufficiale l'arrivo dall'Atalanta: ruolo e dove gioca con Vanoli, titolare o no? Come cambia la squadra viola

Prestito con riscatto da 12 milioni che diventa obbligo in caso di salvezza: oggi primo giorno al Viola Park, il ruolo dell'ex Atalanta nel nuovo centrocampo di Vanoli.

È arrivata l’ufficialità: Marco Brescianini è un nuovo calciatore della Fiorentina

Il centrocampista lascia l’Atalanta e si trasferisce a Firenze con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la permanenza del club viola in Serie A

Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2030 per il giocatore, con ingaggio da un milione netto a stagione.

Si conclude, dunque, l’avventura in nerazzurro di Brescianini, che si appresta ad affrontare la nuova sfida chiamata Fiorentina ed è chiamato a guidare la mediana di una squadra che deve risalire la classifica e centrare l’obiettivo salvezza.

  • L’ANNUNCIO DELLA FIORENTINA

    Di seguito il comunicato della Fiorentina, che annuncia anche la scelta del numero 4 per la maglia: 

    "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’ Atalanta B.C.

    Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’Atalanta. Con i bergamaschi ha collezionato 50 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana segnando 7 reti.

    Il nuovo calciatore viola, che indosserà la maglia numero 4, ha, inoltre, vestito in 2 occasioni la casacca della Nazionale maggiore italiana”.

  • IL COMUNICATO DELL’ATALANTA

    Questo il comunicato del club bergamasco: 

    "Atalanta BC comunica di aver ceduto ad ACF Fiorentina - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 25enne centrocampista che in una stagione e mezza in forza all’Atalanta ha totalizzato 50 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni, nazionali e internazionali. Atalanta BC augura a Marco con affetto le migliori soddisfazioni per il prosieguo della corrente stagione sportiva".

  • IL PRIMO GIORNO A FIRENZE

    Brescianini è arrivato a Firenze nella mattinata di oggi e ha fatto il suo ingresso al Viola Park di Bagno a Ripoli intorno alle 11.30. 

    Il centrocampista ha svolto una prima visita guidata del centro sportivo, incontrando staff tecnico e nuovi compagni, in attesa di prendere parte all’allenamento previsto in giornata. 

    Per la Fiorentina si tratta del secondo acquisto di questa sessione di mercato dopo quello di Solomon dal Tottenham.

  • COME CAMBIA LA FIORENTINA CON BRESCIANINI

    L’arrivo di Brescianini si inserisce in una strategia chiara della Fiorentina, che ha deciso di puntare con decisione sulla trequarti e sul centrocampo come settori da rinforzare. 

    Non è un caso che, oltre al nuovo acquisto dall’Atalanta, continui a circolare il nome di Tommaso Baldanzi, mentre è già approdato a Firenze Manor Solomon, reduce da un impatto positivo nei primi spezzoni di gara. 

    In questo contesto, è facile immaginare che Brescianini possa trovare spazio nelle rotazioni della squadra allenata da Paolo Vanoli, alla ricerca di nuovi interpreti da affiancare a Albert Gudmundsson, soprattutto in un assetto che nelle ultime uscite ha oscillato tra il 4-1-4-1 e il 4-3-2-1.

