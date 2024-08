Brescia-Venezia dove vederla: Mediaset, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita di Coppa Italia

Brescia e Venezia si affrontano nei 32esimi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in diretta tv e streaming.

Chiusi i rispettivi programmi scanditi dalle amichevoli estive, per Brescia e Venezia è già arrivato il momento di fare sul serio.

Rondinelle e Lagunari affrontato il loro primo impegno ufficiale della stagione 2024-2025 e lo fanno affrontandosi in una sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

Una gara che si giocherà con la formula dell’eliminazione diretta e che in caso di parità al 90’ verrà decisa, così come imposto dal regolamento della competizione fino ai quarti di finale, ai calci di rigore.

Il match vedrà opposte una delle nuove protagoniste della Serie A (il Venezia neopromosso) ed il Brescia che, dopo essersi fermato al turno preliminare dei playoff disputati nella scorsa stagione, anche nel corso della prossima annata sarà impegnato nel campionato di Serie B.

In questa pagina tutto su Brescia-Venezia: dalle formazioni a dove poter seguire la sfida in diretta tv e in streaming.