Brentford-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brentford e Arsenal si sfidano nella gara valida per la diciannovesima giornata di Premier League: tutte le info, da tv e streaming alle formazioni.

Il 2025 di Premier League si apre con la sfida tra due formazioni londinesi. Brentford e Arsenal si affrontano nel posticipo della diciannovesima giornata del campionato inglese.

I padroni di casa arrivano alla sfida dopo il pari a reti inviolate in casa del Brighton. Un buon punto per la squadra di Thomas Frank, considerando il rendimento lontano dal Gtech Stadium: quello contro le 'Seagulls' è il secondo punto ottenuto in trasferta in questa Premier League.

Discorso diverso in casa, dove il Brentford ha collezionato 22 punti - frutto di sette vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’unico ko casalingo è arrivato nell’ultimo turno contro il Nottingham Forest, con lo 0-2, primo match interno senza reti segnate in undici partite ufficiali.

Le 'Bees' vogliono interrompere il trend negativo in casa negli scontri diretti contro l’Arsenal: i Gunners hanno espugnato il Gtech Stadium nelle ultime tre gare senza subire goal.

I Gunners hanno battuto l’Ipswich 1-0, proseguendo una striscia positiva che dura da undici incontri complessivi, con otto vittorie e tre pareggi, con l’obiettivo di rimanere in scia del Liverpool e puntare al titolo di Premier League che manca dal 2003/04.

I londinesi non perdono in campionato da quattro trasferte (due vittorie, due pareggi), ma le tre sconfitte stagionali – tra tutte le competizione – sono maturate lontano dall’Emirates Stadium.

La squadra di Arteta vanta un record di dieci derby di Londra del 2024 senza sconfitte (otto vittorie, due pareggi), un dato che fa ben sperare i tifosi in vista di questa delicata sfida al Gtech Stadium.

Di seguito tutte le informazioni sul match: dove vederlo in diretta tv e streaming e le probabili formazioni.