Bremer e Yildiz giocano Juventus-Galatasaray? Come stanno dopo l'infortunio e le ultime sulle loro condizioni

Non bastasse tutto quel che è accaduto nelle ultime settimane, non bastassero le sconfitte e i goal subiti al primo tentativo, non bastasse un quarto posto ora lontano, non bastasse il netto ko contro il Galatasaray, ecco che la Juventus deve gestire uno stato d'ansia relativo alle condizioni di due suoi pilastri: Bremer e Kenan Yildiz.

Né il centrale brasiliano né il folletto turco sono al meglio. Entrambi hanno rimediato un problema fisico nelle ultime settimane, entrambi stanno vivendo l'avvicinamento alla decisiva gara di ritorno con il Gala non nelle migliori condizioni. Allarme acceso da diversi giorni, insomma, per tutti e due.

Come stanno dunque Bremer e Yildiz? Le ultime sulle condizioni dei due e la situazione verso Juventus-Galatasaray, partita che andrà in scena mercoledì 25 febbraio all'Allianz Stadium con calcio d'inizio alle 21.