Bremer YildizGetty Images
Stefano Silvestri

Bremer e Yildiz giocano Juventus-Galatasaray? Come stanno dopo l'infortunio e le ultime sulle loro condizioni

Juventus in ansia per gli acciacchi di due dei propri pilastri: le novità dopo i problemi rimediati nell'ultima settimana e le ultime sulla disponibilità o meno per il ritorno dei playoff di Champions League.

Non bastasse tutto quel che è accaduto nelle ultime settimane, non bastassero le sconfitte e i goal subiti al primo tentativo, non bastasse un quarto posto ora lontano, non bastasse il netto ko contro il Galatasaray, ecco che la Juventus deve gestire uno stato d'ansia relativo alle condizioni di due suoi pilastri: Bremer e Kenan Yildiz.

Né il centrale brasiliano né il folletto turco sono al meglio. Entrambi hanno rimediato un problema fisico nelle ultime settimane, entrambi stanno vivendo l'avvicinamento alla decisiva gara di ritorno con il Gala non nelle migliori condizioni. Allarme acceso da diversi giorni, insomma, per tutti e due.

Come stanno dunque Bremer e Yildiz? Le ultime sulle condizioni dei due e la situazione verso Juventus-Galatasaray, partita che andrà in scena mercoledì 25 febbraio all'Allianz Stadium con calcio d'inizio alle 21.

  • L'INFORTUNIO DI BREMER

    Bremer ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia destra nel primo tempo di Galatasaray-Juventus, gara giocata martedì 17 febbraio e persa per 5-2 dalla formazione di Luciano Spalletti.

    L'ex difensore del Torino ha iniziato nella formazione titolare la gara di Istanbul, salvo chiedere e ottenere il cambio lasciando il terreno di gioco dopo 34 minuti: al suo posto dentro Gatti. Bremer ha poi saltato anche la successiva sfida di campionato, persa per 2-0 sabato pomeriggio contro il Como.

  • COME STA BREMER: GIOCA CONTRO IL GALATASARAY?

    Secondo Sky, filtra un cauto ottimismo nell'ambiente juventino per quanto riguarda le condizioni di Bremer. La convinzione, insomma, è che il giocatore brasiliano possa recuperare per la sfida di mercoledì sera contro il Galatasaray.

    La Juventus tornerà ad allenarsi martedì, alla vigilia della partita. Bremer sta smaltendo l'infortunio con tanto di terapia, ma proprio martedì sarà la giornata decisiva per capire se potrà o meno mettersi a disposizione di Spalletti o se dovrà nuovamente alzare bandiera bianca.

  • L'INFORTUNIO DI YILDIZ

    Diverso è l'infortunio di Yildiz, che nella parte finale della partita contro il Como ha rimediato una contusione tra polpaccio e caviglia. Il turco è tornato con una smorfia di dolore in panchina, nel momento in cui Spalletti ha deciso di toglierlo dal campo per inserire al suo posto Adzic.

  • COME STA YILDIZ: GIOCA CONTRO IL GALATASARAY?

    Proprio come nel caso di Bremer, anche per Yildiz filtra un cauto ottimismo per quanto riguarda la sua presenza contro il Galatasaray. Lo scenario di una sua titolarità, insomma, è considerato possibile anche se non certo.

    Anche Yildiz si sta sottoponendo a terapie per provare a smaltire il prima possibile il guaio fisico rimediato sabato. E anche per lui la giornata decisiva sarà quella di martedì, giorno di vigilia di Juventus-Galatasaray.

