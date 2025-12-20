Juventus-Roma, Chiellini ha avuto ragione: non c'è dubbio, Bremer regala tranquillità alla squadra

"Prima di entrare gli ho detto che quando lo vedo in campo sono più tranquillo. E credo che valga per tutti, i tifosi e pure i suoi compagni. Dà una sicurezza, per potenza fisica e status, che nessuno dà in Italia e che pochi nel mondo danno. E' importante, lo è, lo sarà, è un valore aggiunto per qualsiasi squadra del mondo e a maggior ragione per noi".

A parlare, prima di Juventus-Roma, era stato Giorgio Chiellini. Il soggetto della conversazione con Dazn è Bremer, titolare della Juventus tre mesi dopo la partita pareggiata contro l'Atalanta. Allo Stadium i bianconeri hanno conquistato tre punti pesantissimi nella corsa Scudetto, battendo una concorrente come quella giallorossa a mettendo pressione alle prime tre della classe che dovranno recuperare il proprio 16esimo turno a metà gennaio in virtù della Supercoppa Italiana.

La prestazione bianconera contro la Roma è stata convincente, si è vista una Juventus più sicura delle proprie capacità. Vederla così tranquilla in diversi frangenti di potenziale pericolo, ha portato i tifosi a invadere i social per elogiare proprio Bremer, visto come il salvatore della patria, colui che con la sua presenza riesce a tranquillizzare la retroguardia e il resto della squadra, consapevole di avere un totem alle proprie spalle. Allo stesso modo, i fans sono preoccupati per il cambio della ripresa, arrivato praticamente in contemporanea con quello di Conceicao.