Bremer gioca il Mondiale per Club con la Juventus? Le condizioni del difensore bianconero e quando torna

Mondiale per Club

Il brasiliano è pronto a fare il suo ritorno in campo: per la Juventus si tratta di un recupero fondamentale in vista della prossima stagione.

Dopo un lunghissimo calvario durato circa 250 giorni, la Juventus è pronta a riabbracciare uno dei giocatori più importanti della sua rosa: Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano, infortunatosi a inizio ottobre contro il Lipsia in Champions League, è ora pronto a tornare ad allenarsi con il gruppo e partirà con i compagni alla volta degli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club.

Per i bianconeri, il suo ritorno equivale a un acquisto di altissimo livello sul mercato: con lui in campo, infatti, la Vecchia Signora non subiva quasi mai goal.

Ma quando farà il suo ritorno in campo? Giocherà il Mondiale per Club o sarà pronto per la prossima stagione?