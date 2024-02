Bremer in onore di Brehme, la confessione del difensore juventino: "Per ricordarlo"

Bremer, difensore della Juventus, si chiama così proprio in onore di Brehme, leggendario giocatore di Inter e Germania scomparso a febbraio 2024.

Quando Gleison Bremer Silva Nascimento nasce in Brasile, nel 1997, Andreas Brehme sta per giocare la sua ultima annata della carriera, al Kaiserslautern. Nel 1998 chiuderà la sua storia calcistica, leggendaria in virtù dei tanti trofei d'elite in carriera.

Tra i maggiori titoli ci sono il Mondiale con la Germania e lo Scudetto con l'Inter, ma anche la Coppa UEFA/Europa League. Autentico mito del calcio tedesco ed internazionale, Brehme ha lasciato un'impronta notevole, tanto che il padre di Bremer, difensore della Juventus, ha deciso di chiamare il figlio in suo onore.

Da Brehme a Bremer, un'assonanza data dalla stima del padre del difensore brasiliano nei confronti dell'esterno tedesco deceduto il 20 febbraio 2024 all'età di 63 anni.