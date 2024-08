Breda-Ajax dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o MOLA? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Secondo match di campionato per l'Ajax di Francesco Farioli: l'avversario è il Breda. Dove vedere la gara in tv e in streaming.

L'Ajax di Francesco Farioli è pronta a scendere in campo per il secondo match di campionato, dopo la gara d'esordio vincente contro l'Heerenveen. Durante la settimana, la squadra di Amsterdam ha affrontato il Panathinaikos nei preliminari di Europa League, passando il turno dopo una serie lunghissima di calci di rigore. Nella seconda gara di campionato i biancorossi sfideranno il Breda, che nella gara di esordio ha perso 4-1 contro il Groningen. Di seguito tutte le informazioni su Breda-Ajax: quando si gioca e dove vederla in tv e streaming.