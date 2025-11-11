Brasile-Senegal dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Entrambe qualificate al prossimo Mondiale, Brasile e Senegal scendono in campo a Londra per la prima amichevole di novembre. La squadra di Ancelotti è arrivata solamente quinta nel proprio girone, strappando però tranquillamente il pass per il torneo del 2026, mentre la rappresentativa dell'Africa occidentale ha vinto il girone B nelle qualificazioni del proprio continente.

A poco più di sei mesi dalla partenza per la Coppa del Mondo, di scena in Messico, Stati Uniti e Canada, le due Nazionali cercano nuove soluzioni in vista della competizione in cui contano di essere protagoniste. Il Brasile, soprattutto, viene da edizioni senza finali, mentre il Senegal non è andato oltre gli ottavi nel 2022 e nel 2018. Conclusa la partita contro il Senegal, la Selecao giocherà a Lille contro la Tunisia, mentre la rappresentativa di Pape Thiaw affronterà il Kenya in terra turca.

In questa pagina tutte le ultime su Brasile-Senegal, dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming della partita.