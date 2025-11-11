Pubblicità
Pubblicità
Vinicius Jr Brazil 2024-25Getty
GOAL

Brasile-Senegal dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima amichevole di novembre per il Brasile di Ancelotti, di scena contro il Senegal: in questa pagina tutte le info sulla partita di Londra.

Pubblicità

Entrambe qualificate al prossimo Mondiale, Brasile e Senegal scendono in campo a Londra per la prima amichevole di novembre. La squadra di Ancelotti è arrivata solamente quinta nel proprio girone, strappando però tranquillamente il pass per il torneo del 2026, mentre la rappresentativa dell'Africa occidentale ha vinto il girone B nelle qualificazioni del proprio continente.

A poco più di sei mesi dalla partenza per la Coppa del Mondo, di scena in Messico, Stati Uniti e Canada, le due Nazionali cercano nuove soluzioni in vista della competizione in cui contano di essere protagoniste. Il Brasile, soprattutto, viene da edizioni senza finali, mentre il Senegal non è andato oltre gli ottavi nel 2022 e nel 2018. Conclusa la partita contro il Senegal, la Selecao giocherà a Lille contro la Tunisia, mentre la rappresentativa di Pape Thiaw affronterà il Kenya in terra turca.

In questa pagina tutte le ultime su Brasile-Senegal, dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming della partita.

  • BRASILE-SENEGAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Brasile-Senegal
    • Data: sabato 15 novembre 2025
    • Orario: 17:00
    • In tv: -
    • Diretta streaming: Sky Go, NOW
    • Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-SENEGAL

    BRASILE (4-3-3) Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabricio Bruno, Marquinhos, Caio Henrique; Paquetà, Casemiro, Guimaraes; Luiz Henrique, Vinicius, Cunha

    SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhatè, Diouf; I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye, Sarr, Mané; Jackson

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO BRASILE-SENEGAL

    L'amichevole tra Brasile e Senegal si gioca alle ore 17:00 italiane di sabato 15 novembre 2025.

    Prima partita di novembre per entrambe, il match si gioca a Londra e in particolare all'Emirates Stadium, casa dell'Arsenal.

    Non si tratta del primo incontro tra le due rappresentative, che si sono confrontate nel 2023 con la vittoria del Senegal per 4-2 e precedentemente nel 2019 con un 1-1 come risultato finale.

  • DOVE VEDERE BRASILE-SENEGAL IN TV

    Non è possibile vedere l'amichevole Brasile-Senegal in territorio italiano.

    Nessuna emittente, infatti, ha acquistato i diritti per trasmettere il match del Brasile in diretta tv nel pomeriggio di sabato 15 novembre.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BRASILE-SENEGAL IN DIRETTA STREAMING

    Brasile-Senegal, al pari della diretta tv, non è disponibile in live streaming.

    Allo stesso orario sono comunque disponibili diverse partite live e in particolare:

    17.30 Torres-Perugia (Serie C) - SKY SPORT e NOW

    17.30 Rimini-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT e NOW

    17.30 Lumezzane-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT e NOW

    17.30 Cittadella-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT e NOW

    17.30 Vis Pesaro-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT e NOW

    18.00 Como-Milan (Serie A femminile) - DAZN