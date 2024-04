Brasile, paura anche per l'ex Roma Matias Viña: malore in panchina, viene trasportato in ospedale

L'uruguaiano del Flamengo si è sentito male dopo un duro testa contro testa con Adriano Martins, difensore dell'Atletico Goianiense: sta bene.

Nella domenica della grande paura per quanto accaduto a Evan Ndicka, episodio che ha portato alla sospensione di Udinese-Roma, anche in Brasile si sono vissuti attimi di paura: protagonista un ex giallorosso come Matias Viña.

Il terzino sinistro uruguaiano, che a gennaio ha lasciato il Sassuolo per tornare in Brasile con il Flamengo, ha spaventato tutti durante la partita vinta per 2-1 in casa dell'Atletico Goianiense, gara valida per la prima giornata del Brasileirão.

Viña è stato colpito da un malore in panchina, dopo essere stato sostituito per un colpo alla testa. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazione.