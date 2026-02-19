Goal.com
Michael Baldoin

Brann-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: Castro non si ferma più, Orsolini e Dallinga entrano bene, Lucumi e Vitik annullano Holm

Con la grinta e con il cuore, la squadra di Vincenzo Italiano ottiene un successo importantissimo in Norvegia nell'andata dei playoff di Europa League: gli ottavi di finale ora sono vicinissimi.

Erano tante, forse troppe, le insidie per un Bologna che, con ogni probabilità, sta vivendo uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Eppure la formazione di Vincenzo Italiano ha offerto una prova di forza di cui l’ambiente aveva bisogno.

Fin dai primi minuti la trasferta in Norvegia contro il Brann ha messo in evidenza tutte le difficoltà del caso: un campo ai limiti della praticabilità, un terreno in pessime condizioni e un avversario elettrico, capace di creare pericoli sin dalle battute iniziali.

La formazione emiliana è stata però brava ad assorbire la pressione senza concedere reti, colpendo alla prima vera occasione con il mancino chirurgico di Santiago Castro, su assist del generoso Nicolò Cambiaghi.

Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a fare la partita, ma i rossoblù hanno difeso il vantaggio con determinazione, rientrando in Italia con il bottino pieno: un successo fondamentale per il prosieguo della stagione.

  • PAGELLE BRANN

    Uno dei principali pericoli del Brann era rappresentato dal centravanti Holm (voto 5), ma il norvegese esce sconfitto dal duello diretto con la coppia Lucumi-Vitik. Il migliore tra i padroni di casa è Thorsteinsson (voto 6.5): il classe 1998 è una costante spina nel fianco del Bologna, grazie al ricorso continuo all’uno contro uno e ai diversi palloni pericolosi messi in mezzo per i compagni. Il portiere Dyngeland (voto 5.5), invece, non è esente da responsabilità in occasione del goal di Castro: la conclusione dell’argentino, seppur molto angolata, parte da una posizione defilata e l’estremo difensore norvegese avrebbe forse potuto fare qualcosa in più.

    VOTI BRANN (4-3-3): Dyngeland 5.5; De Roeve 5.5, Pallesen 5.5, Boakye 5.5, Soltvedt 6 (79' Dragsnes sv); Ingason 6 (69' Pedersen 6), Sorensen 6, Myhre 6; Mathisen 5.5 (79' Finne sv), Holm 5, Thorsteinsson 6.5 (79' Haaland sv). All. Alexandersson

  • PAGELLE BOLOGNA

    Una giocata da campione che gli vale la terza partita consecutiva a segno: Castro (voto 7) continua a fare la differenza e a trascinare il Bologna, ma è costretto a rimanere negli spogliatoi all’intervallo a causa di una gomitata alla tempia subita nel corso del primo tempo.

    Torna a mettersi in luce anche Cambiaghi (voto 7): l’esterno risponde subito alle richieste dell’allenatore, pressando con intensità in fase di non possesso e facendosi trovare pronto sulla corsia sinistra, dove confeziona anche l’assist per l’argentino.

    Positivi anche gli ingressi di Orsolini e Dallinga (voto 6.5 per entrambi): i due non fanno rimpiangere Bernardeschi e Castro, garantendo impegno e andando più volte vicini al goal nella fredda trasferta norvegese.

    Qualche difficoltà, invece, per Zortea (voto 5.5), chiamato a fare i conti con un avversario particolarmente insidioso sulla sua fascia.

    VOTI BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Zortea 5.5, Vitik 6.5, Lucumí 6.5, Miranda 6; Freuler 6, Moro 6.5 (75' Pobega 6); Bernardeschi 6.5 (46' Orsolini 6.5), Ferguson 5.5 (75' Sohm 6), Cambiaghi 7 (87' Rowe sv); Castro 7 (46' Dallinga 6.5). All. Italiano

  • TABELLINO BRANN-BOLOGNA 0-1

    Marcatori: 9' Castro

    BRANN (4-3-3): Dyngeland 5.5; De Roeve 5.5, Pallesen 5.5, Boakye 5.5, Soltvedt 6 (79' Dragsnes sv); Ingason 6 (69' Pedersen 6), Sorensen 6, Myhre 6; Mathisen 5.5 (79' Finne sv), Holm 5, Thorsteinsson 6.5 (79' Haaland sv). All. Alexandersson

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Zortea 5.5, Vitik 6.5, Lucumí 6.5, Miranda 6; Freuler 6, Moro 6.5 (75' Pobega 6); Bernardeschi 6.5 (46' Orsolini 6.5), Ferguson 5.5 (75' Sohm 6), Cambiaghi 7 (87' Rowe sv); Castro 7 (46' Dallinga 6.5). All. Italiano

    Arbitro: Rade Obrenovic (Slovenia)

    Ammoniti: 14' Bernardeschi, 30' Boakye 

    Espulsi: -

0