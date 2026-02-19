Brann-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: Castro non si ferma più, Orsolini e Dallinga entrano bene, Lucumi e Vitik annullano Holm

Uno dei principali pericoli del Brann era rappresentato dal centravanti Holm (voto 5), ma il norvegese esce sconfitto dal duello diretto con la coppia Lucumi-Vitik. Il migliore tra i padroni di casa è Thorsteinsson (voto 6.5): il classe 1998 è una costante spina nel fianco del Bologna, grazie al ricorso continuo all’uno contro uno e ai diversi palloni pericolosi messi in mezzo per i compagni. Il portiere Dyngeland (voto 5.5), invece, non è esente da responsabilità in occasione del goal di Castro: la conclusione dell’argentino, seppur molto angolata, parte da una posizione defilata e l’estremo difensore norvegese avrebbe forse potuto fare qualcosa in più.

VOTI BRANN (4-3-3): Dyngeland 5.5; De Roeve 5.5, Pallesen 5.5, Boakye 5.5, Soltvedt 6 (79' Dragsnes sv); Ingason 6 (69' Pedersen 6), Sorensen 6, Myhre 6; Mathisen 5.5 (79' Finne sv), Holm 5, Thorsteinsson 6.5 (79' Haaland sv). All. Alexandersson