Brahim Diaz ha dimostrato il suo talento in Coppa d'Africa: ora l'attaccante marocchino merita un ruolo più importante al Real Madrid

Dopo che Brahim ha aiutato il Marocco a battere il Camerun nei quarti di finale con il suo quinto goal in cinque partite della Coppa d'Africa, l'allenatore Walid Regragui ha dichiarato: "Brahim può diventare il miglior giocatore del mondo, se lo desidera".

Se a noi questa affermazione può sembrare esagerata, non lo è per chi ha lavorato con il ventiseienne quando era ancora un ragazzino. Brahim era un vero prodigio del calcio e Pep Guardiola voleva assolutamente di ingaggiare "il Messi di Malaga" durante il suo periodo alla guida del Barcellona tanto che gli fece visitare il Camp Nou insieme al vero Lionel Messi.

Il sedicenne Brahim finì per trasferirsi al Manchester City, ma Guardiola riuscì comunque a farlo debuttare da professionista in una partita di Coppa di Lega contro lo Swansea City nel settembre 2016. Il catalano rimase deluso quando il City fu costretto a vendere Brahim al Real Madrid nel gennaio 2019 perché il centrocampista offensivo si rifiutava di prolungare un contratto che sarebbe scaduto dopo meno di sei mesi.

"Ovviamente, andare al Real Madrid non è una cattiva mossa", disse Guardiola all'epoca, prima di aggiungere: "Speriamo che riesca a ottenere i minuti che non ha avuto nell'ultimo periodo per molte ragioni...".