Pubblicità
Pubblicità
Brahim Diaz Morocco AFCON Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL
Mark Doyle

Brahim Diaz ha dimostrato il suo talento in Coppa d'Africa: ora l'attaccante marocchino merita un ruolo più importante al Real Madrid

Mentre il Real Madrid è in pieno fermento, Brahim Diaz sta vivendo un momento magico con la nazionale del Marocco, che affronta il Senegal nella finale della Coppa d'Africa.

Pubblicità

Prima di partire per rappresentare il Marocco alla Coppa d'Africa, Brahim Diaz ha ringraziato i tifosi del Real Madrid per tutto il loro sostegno nel 2025, aggiungendo: "Ci vediamo l'anno prossimo, pieni di entusiasmo". Ma il giocatore e i tifosi del suo club non potrebbero vivere un inizio del 2026 più contrastante. 

Mentre Brahim era al settimo cielo dopo che il Marocco ha battuto la Nigeria ai rigori mercoledì, portandosi a una sola vittoria dal porre fine all'attesa cinquantennale della nazione per il secondo titolo AFCON, i madridisti erano furiosi dopo aver visto la loro squadra subire la seconda sconfitta in cinque giorni. 

Cosa succederà al Real dopo l'umiliante eliminazione dalla Copa del Rey ad Albacete è difficile da prevedere, dato che il nuovo allenatore esordiente Alvaro Arbeloa sembra, com'era prevedibile, molto meno preparato del suo stimato predecessore Xabi Alonso a riportare l'ordine al Bernabeu, il che rende molto difficile prevedere quale sarà il futuro a lungo termine di Brahim, o di chiunque altro nel club.

Dalle sue prestazioni in Coppa d'Africa è ormai chiaro che se Brahim non ottiene lo spazio che merita in Spagna, dovrebbe trasferirsi altrove. Emarginato a Madrid, Brahim si è goduto il suo ruolo di protagonista del Marocco e, domenica a Rabat, un giocatore che una volta era destinato a diventare una leggenda con la Roja potrebbe diventare l'orgoglio dei Leoni dell'Atlante.

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-FULHAMAFP

    PUPILLO DI GUARDIOLA

    Dopo che Brahim ha aiutato il Marocco a battere il Camerun nei quarti di finale con il suo quinto goal in cinque partite della Coppa d'Africa, l'allenatore Walid Regragui ha dichiarato: "Brahim può diventare il miglior giocatore del mondo, se lo desidera".

    Se a noi questa affermazione può sembrare esagerata, non lo è per chi ha lavorato con il ventiseienne quando era ancora un ragazzino. Brahim era un vero prodigio del calcio e Pep Guardiola voleva assolutamente  di ingaggiare "il Messi di Malaga" durante il suo periodo alla guida del Barcellona tanto che gli fece visitare il Camp Nou insieme al vero Lionel Messi.

    Il sedicenne Brahim finì per trasferirsi al Manchester City, ma Guardiola riuscì comunque a farlo debuttare da professionista in una partita di Coppa di Lega contro lo Swansea City nel settembre 2016. Il catalano rimase deluso quando il City fu costretto a vendere Brahim al Real Madrid nel gennaio 2019 perché il centrocampista offensivo si rifiutava di prolungare un contratto che sarebbe scaduto dopo meno di sei mesi.

    "Ovviamente, andare al Real Madrid non è una cattiva mossa", disse Guardiola all'epoca, prima di aggiungere: "Speriamo che riesca a ottenere i minuti che non ha avuto nell'ultimo periodo per molte ragioni...".

    • Pubblicità
  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    POCO SPAZIO A MADRID

    Lo scetticismo malcelato di Guardiola si è rivelato molto fondato, dato che Brahim ha giocato molto meno di quanto si aspettasse nelle sue prime due stagioni al Bernabeu. Anche il ritorno al Real dopo una crescita costante ma significativa durante i tre anni di prestito al Milan sembrava una mossa poco saggia già all'epoca, e così è stato.

    Brahim ha sottolineato i suoi progressi con 12 goal in tutte le competizioni durante una discreta prima stagione sotto la guida di Carlo Ancelotti, ma non è mai stato altro che una riserva molto utile, e il suo ruolo si è ulteriormente ridotto dopo la nomina di Alonso la scorsa estate. Brahim ha giocato solo tre volte da titolare in Liga prima di partire per gli impegni con la nazionale, e solo una volta in Champions League.

    Ma se trasferirsi a Madrid è stato un errore, lasciare la Spagna per il Marocco è stata una mossa geniale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-FRIENDLY-MAR-ANGAFP

    LA SCELTA TRA MAROCCO E SPAGNA

    Quando Brahim ha debuttato con la Spagna nel giugno 2021, ha segnato quello che sembrava essere il primo di molti goal per il Paese in cui è nato. Invece non avrebbe mai più giocato con la Roja. Luis de la Fuente, che aveva allenato Brahim anche nelle giovanili, non ha mai escluso la possibilità di richiamare l'attaccante. Ma alla fine Brahim si è stancato di aspettare e nel marzo 2024 ha deciso di dichiararsi per il Marocco, che aveva fatto un appello affinché giocasse per loro.

    La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) - e persino alcuni politici locali - avevano cercato di convincere Brahim a rappresentare la patria di suo padre sin da quando era adolescente, mentre Regragui gli aveva fatto visita di persona cinque volte solo nella stagione 2023-24. Il cambio di nazionalità, quindi, non è stato una sorpresa.

    "Mi sento spagnolo al 100% e marocchino al 100%", ha spiegato Brahim in un'intervista a Cadena SER. "Sono cresciuto in Spagna, ma ho radici marocchine. L'affetto che la Spagna e il Marocco mi hanno dimostrato è immenso; sono due paesi meravigliosi.

    "Decido sempre con il cuore, e così è stato anche questa volta. Sono un ragazzo semplice con dei sogni. Ho dovuto scegliere tra due paesi che amo. Il Marocco mi ha dato questa opportunità e gli sono molto grato. Quando ho preso questa decisione non pensavo se Luis De La Fuente mi avrebbe chiamato o meno. L'affetto e il progetto che mi hanno dimostrato in Marocco mi sembrano molto buoni.

    "In questo momento non so cos'altro dirvi, ma posso dire che sono convinto al 100% della mia decisione, quindi non ha senso pensare a cosa sarebbe successo se... Non sarebbe cambiato nulla. Sono sereno, ho scelto e non c'è bisogno di rimuginarci sopra. Si prende una decisione e non si guarda indietro".

    E ha mantenuto la parola data.

  • "MI SENTO A CASA"

    L'arabo di Brahim potrebbe non essere buono come il suo spagnolo - o anche il suo inglese, se è per questo - ma non ha avuto difficoltà a integrarsi nella sua nuova nazionale. Il capitano del Marocco Achraf Hakimi, nato a Madrid, è stato fondamentale in questo senso.

    "Abbiamo accolto Brahim come un fratello", ha dichiarato il terzino destro del Paris Saint-Germain, ed è significativo che Brahim abbia ripetutamente definito i Leoni dell'Atlante come una grande "famiglia" negli ultimi due anni.

    "Mi sento a casa", ha detto dopo la partita d'esordio del Marocco nella Coppa d'Africa contro le Comore. "Mi sento davvero bene e so che la gente mi ama. Voglio dare il massimo quando rappresento il Marocco perché senza di loro non sarei qui".

    E, allo stesso tempo, il Marocco non sarebbe dove è oggi senza Brahim.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "NON ME LO ASPETTAVO A QUESTO LIVELLO"

    Brahim è stato il capocannoniere delle qualificazioni alla Coppa d'Africa, segnando sette goal in sole quattro partite, ed è riuscito a mantenere la sua fantastica forma anche nelle fasi finali, nonostante abbia trascorso gran parte della prima metà della stagione 2025-26 a scaldare la panchina del Bernabeu.

    "Francamente, non mi aspettavo che fosse a questo livello", ha ammesso l'ex centrocampista del Marocco Mustapha El Haddaoui dopo il goal decisivo di Brahim contro la Tanzania negli ottavi di finale. "Al Real Madrid, il suo tempo di gioco è stato molto limitato e quella mancanza di ritmo può essere un handicap. Ma non per lui. Non sembra avere problemi fisici, anche se l'allenatore lo preserva sostituendolo prima della fine della partita. In ogni partita, lui porta qualcosa".

    E non è un'esagerazione. Brahim ha segnato il primo o l'unico goal del Marocco in quattro delle sue sei presenze alla Coppa d'Africa finora. Non è un caso che quando non è riuscito a segnare per la prima volta, nemmeno il Marocco ci è riuscito, nella semifinale senza reti contro la Nigeria, vinta dai padroni di casa ai rigori grazie alle parate di Yassine Bounou.

    Di conseguenza, c'è una certa preoccupazione in vista della sfida di domenica con il Senegal, poiché il Marocco è diventato eccessivamente dipendente dal suo figlio adottivo . A Regragui però non importa:"Se dipendiamo troppo da Brahim e lui porta a casa la Coppa d'Africa, allora sarò l'uomo più felice del Marocco". Brahim non sarebbe molto indietro rispetto a lui.

  • "FATTORE X"

    L'AFCON è già stato un trionfo personale per un giocatore che ha trascorso gran parte della sua carriera alla ricerca della strada più veloce verso la celebrità, per poi trovarla finalmente nel posto più inaspettato.

    Mentre il neo-incoronato calciatore africano dell'anno Hakimi rimane il leader indiscusso degli Atlas Lions e l'uomo che tutti i marocchini vogliono vedere sollevare il trofeo AFCON a Rabat, Brahim è diventato letteralmente il volto simbolo del torneo. Come dice Regragui, il suo nuovo numero 10 ha "il fattore X", ed è per questo che ha fatto cantare e ballare sugli spalti la sua famiglia, i suoi amici e persino i membri della famiglia reale marocchina.

    Ma non si tratta solo di momenti magici. Ciò che più ha soddisfatto Regragui di Brahim è il "cambiamento di mentalità".

    "Quello che ha fatto contro il Camerun è stato correre, lottare e mantenere il possesso palla", ha spiegato l'allenatore. "In questo modo ha mandato un messaggio ai suoi compagni di squadra, ed è molto importante per il morale della squadra vedere il proprio miglior giocatore impegnarsi così tanto".

    "Ora", ha aggiunto Regragui, "capisce cosa significa avere sangue marocchino".

    Resta da vedere se Brahim diventerà uno dei migliori giocatori del mondo con il Real Madrid. Ma ciò che è fuori dubbio è che il Marocco lo ha già reso un giocatore migliore.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Marocco crest
Marocco
MAR
0