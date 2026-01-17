Brahim Diaz ha dimostrato il suo talento in Coppa d'Africa: ora l'attaccante marocchino merita un ruolo più importante al Real Madrid

Prima di partire per rappresentare il Marocco alla Coppa d'Africa, Brahim Diaz ha ringraziato i tifosi del Real Madrid per tutto il loro sostegno nel 2025, aggiungendo: "Ci vediamo l'anno prossimo, pieni di entusiasmo". Ma il giocatore e i tifosi del suo club non potrebbero vivere un inizio del 2026 più contrastante.
Mentre Brahim era al settimo cielo dopo che il Marocco ha battuto la Nigeria ai rigori mercoledì, portandosi a una sola vittoria dal porre fine all'attesa cinquantennale della nazione per il secondo titolo AFCON, i madridisti erano furiosi dopo aver visto la loro squadra subire la seconda sconfitta in cinque giorni.
Cosa succederà al Real dopo l'umiliante eliminazione dalla Copa del Rey ad Albacete è difficile da prevedere, dato che il nuovo allenatore esordiente Alvaro Arbeloa sembra, com'era prevedibile, molto meno preparato del suo stimato predecessore Xabi Alonso a riportare l'ordine al Bernabeu, il che rende molto difficile prevedere quale sarà il futuro a lungo termine di Brahim, o di chiunque altro nel club.
Dalle sue prestazioni in Coppa d'Africa è ormai chiaro che se Brahim non ottiene lo spazio che merita in Spagna, dovrebbe trasferirsi altrove. Emarginato a Madrid, Brahim si è goduto il suo ruolo di protagonista del Marocco e, domenica a Rabat, un giocatore che una volta era destinato a diventare una leggenda con la Roja potrebbe diventare l'orgoglio dei Leoni dell'Atlante.