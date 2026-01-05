Bove verso la risoluzione del contratto con la Roma: vuole tornare in campo con un club estero

È passato poco più di un anno da quel 1° dicembre 2024, quando il mondo del calcio ha tenuto il fiato sospeso per le condizioni di Edoardo Bove, colpito da un malore di natura cardiaca durante il primo tempo di Fiorentina-Inter.
Da allora il centrocampista non ha più visto il campo, se non in panchina per stare vicino ai propri compagni: colpa del defibrillatore sottocutaneo impiantatogli dall'equipe medica che si è occupata dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto.
Un 'dettaglio' che impedisce a qualsivoglia giocatore di poter praticare attività agonistica sul territorio italiano: è all'estero, quindi, che potrebbe ripartire la carriera di Bove, attualmente sotto contratto con la Roma.