Bove verso la risoluzione del contratto con la Roma: vuole tornare in campo con un club estero

L'intenzione di Bove è di non rinunciare alla propria passione e di poter continuare a correre dietro a un pallone come ai bei vecchi tempi: dalla sua, il centrocampista ha i referti degli esami a cui si è sottoposto nel corso di questi mesi.

A onor del vero avrebbe voluto trovare una sistemazione già in estate, ma qualcosa non è andato secondo i piani: tutto potrebbe cambiare a breve, una volta interrotto il rapporto con la Roma e, di conseguenza, col calcio italiano.