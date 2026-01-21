Bove torna in campo, ufficiale il trasferimento al Watford: perché può giocare in Inghilterra e non in Serie A e con l'Italia

Valon Behrami, ex centrocampista di Serie A e ora dirigente degli Hornets, ha dichiarato:

“Siamo felici che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva. Questa è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell'ambizione del proprietario.

Edoardo è un talento di alto livello e comprovato ed è qui per aiutarci a raggiungere l'obiettivo del proprietario, che è quello di lottare per il ritorno in Premier League”.