Bove vicino ai compagni in Fiorentina-Udinese: perché può andare in panchina con il defibrillatore sottocutaneo?

Edoardo Bove sarà presente in panchina al 'Franchi' per Fiorentina-Udinese: farà il tifo da vicino per i compagni di squadra.

Sono passati 22 giorni da quel maledetto 1° dicembre, giorno in cui il calcio italiano ha tenuto il fiato sospeso per le condizioni di Edoardo Bove, colto da un malore cardiaco durante il primo tempo di Fiorentina-Inter. Il centrocampista viola è stato ricoverato per diversi giorni all'ospedale Careggi di Firenze dove, prima delle dimissioni, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Una condizione che, da regolamento, non può permettergli di tornare in campo sul territorio italiano: al 'Franchi', però, stasera ci sarà comunque per fare il tifo per i compagni contro l'Udinese direttamente dalla panchina. L'articolo prosegue qui sotto