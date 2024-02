Bournemouth, l'incredibile record negativo sui rigori: non ha eguali in Europa negli ultimi due anni

Solamente un rigore assegnato al Bournemouth nelle ultime 71 partite ufficiali giocate nelle varie competizioni

I tifosi, i giocatori e la società si chiedono dall'agosto 2022, ovvero da quando il Bournemouth è tornato in Premier League, quale sia la differenza con gli altri club britannici. Troppo elevata, esageramente, rispetto alle colleghe del massimo campionato.

C'è chi grida al complotto, chi parla semplicemente delle poche e pericolose occasioni in area avversaria da parte dei rossoneri e chi cerca di unire i due mondi per spiegare come mai nelle ultime due stagioni, compresa quella attualmente in corso, il Bournemouth abbia ricevuto un solo rigore.

Nelle 71 partite ufficiali dal 2022 al 2024, infatti, il Bournemouth ha potuto tirare un penalty solamente una volta, ovvero lo scorso dicembre. Per un anno e mezzo, dunque, i The Cherries non ne hanno mai avuto la possibilità.