Bournemouth-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Decima giornata di Premier League, la capolista Manchester City fa visita al Bournemouth: dove guardare la partita in tv.

A pochi giorni dalla vittoria del Pallone d'oro di Rodri, che ha dato ancor più lusto alla società di Manchester, il City scende in campo in Premier League per la trasferta in casa Bournemouth. Per il decimo turno del torneo britannico si sfidano la prima, ovvero proprio il team di Guardiola, e un Bournemouth tra parte sinistra e destra della classifica.

Ancora imbattuta in Premier, unica a riuscirci nelle nove partite giocate fin qui, il Manchester City è nuovamente la favorita per conquistare il campionato, di cui è Campione in carica e massima esponente nelle ultime stagioni.

Il Manchester City arriva da due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque gare di Premier, mentre il Bournemouth è stato più diversificato nei risultati, con due sconfitte, due successi e un pareggio.