Boupendza precipita dall’11° piano e muore: mistero sulla morte dell’attaccante in Cina

L’attaccante gabonese ha perso la vita a 28 anni dopo essere precipitato dall’11° piano del condominio doveva viveva: caduta, suicidio o omicidio?

Una morte in circostanze sospette e con dinamiche ancora tutte da chiarire. Quel che purtroppo è certo è che Aaron Boupendza, ventottenne attaccante gabonese ha perso la vita nelle scorse ore.

Il calciatore dello Zhejiang FC, club di Serie A cinese, è morto cadendo dall’undicesimo piano del condominio in cui viveva a Hangzhou, in Cina.

Una morte sulla quale le autorità cinesi vogliono vederci chiaro, tanto che non è stata ancora rilasciata la causa ufficiale del decesso. Le indagini infatti sono ancora in corso e non si esclude nessuna ipotesi: dal tagico incidente, al suicidio o all’omicidio.