'Botta e risposta' tra Sarri e un club di Eccellenza: "Non abbiamo pareggiato mica col San Giuliano", "Vi aspettiamo in amichevole"

Solo un pareggio per la Lazio nell'ultimo match del turno infrasettimanale di Serie A: giovedì sera Zaccagni e compagni non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del Pisadi Alberto Gilardino.
Non il risultato dei sogni per Maurizio Sarri che, nel post-partita, ha comunque provato a trovare una giustificazione: per farlo, ha tirato in ballo... un club dilettantistico toscano.
Stiamo parlando del San Giuliano, la cui risposta è prontamente arrivata con tanto di invito alla Lazio per un'amichevole da disputare in futuro.