Maurizio Sarri LazioGetty Images
Vittorio Rotondaro

'Botta e risposta' tra Sarri e un club di Eccellenza: "Non abbiamo pareggiato mica col San Giuliano", "Vi aspettiamo in amichevole"

Il tecnico della Lazio ha usato un club dilettantistico toscano come metro di paragone dopo lo 0-0 di Pisa: la risposta del San Giuliano non si è fatta attendere.

Solo un pareggio per la Lazio nell'ultimo match del turno infrasettimanale di Serie A: giovedì sera Zaccagni e compagni non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del Pisadi Alberto Gilardino.

Non il risultato dei sogni per Maurizio Sarri che, nel post-partita, ha comunque provato a trovare una giustificazione: per farlo, ha tirato in ballo... un club dilettantistico toscano.

Stiamo parlando del San Giuliano, la cui risposta è prontamente arrivata con tanto di invito alla Lazio per un'amichevole da disputare in futuro.

  • COSA HA DETTO SARRI

    "Pareggio a Pisa? Sembra che si sia pareggiato col San Giuliano. Cioè, non è così: una partita difficile, un turno infrasettimanale a quattro giorni da una partita (quella vinta contro la Juventus all'Olimpico, n.d.r.) in cui abbiamo dato tutto".

  • LA RISPOSTA DEL SAN GIULIANO

    Sul proprio canale Instagram, postando lo spezzone del video 'incriminato', il San Giuliano ha risposto così alle dichiarazioni di Sarri.

    "'Sembra si sia pareggiato a San Giuliano…' . Mister Sarri, ci tocca avvisarla: al 'Bui' non è mai una passeggiata.

    Lazio, quando volete vi aspettiamo per un’amichevole… Ma niente sconti: qui non si regala niente a nessuno".

  • DOVE GIOCA IL SAN GIULIANO

    Il San Giuliano attualmente milita nel girone A dell'Eccellenza toscana, dove occupa la dodicesima posizione con nove punti conquistati nelle prime otto giornate disputate.

    Nell'ultimo turno, nel suo piccolo, la società con sede nella provincia di Pisa ha fatto meglio della Lazio di Sarri grazie al successo esterno sul campo della Massese: in attesa, chissà, di un'amichevole di prestigio nel prossimo futuro...

