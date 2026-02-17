Goal.com
Nino Caracciolo

‘Bordocam’ su Inter-Juventus, Mkhitaryan e Frattesi commentano l’espulsione di Kalulu: “Non era giallo”

Entrambi in panchina, i due centrocampisti dell’Inter hanno rivisto in un monitor l’episodio tra Bastoni e Kalulu che ha portato al secondo giallo del francese: il loro commento.

L’episodio del secondo giallo di Pierre Kalulu in Inter-Juventus vissuto dagli occhi dei protagonisti in campo e in panchina.

A renderlo possibile è ‘Bordocam’, in onda su ‘DAZN’: il format raccoglie le voci dei calciatori e degli allenatori, che nel caso specifico rendono bene l’idea della percezione che si è avuta fin da subito dell’episodio.

Oltre a Bastoni, Kalulu e agli altri calciatori presenti in quel momento sul rettangolo di gioco, si può notare la reazione avuta da Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi, entrambi in panchina.

  • L’EPISODIO RIVISTO IN UNO SCHERMO

    Sia Henrikh Mkhitaryan che Davide Frattesi rivedono l’episodio tra Bastoni e Kalulu che ha portato al secondo giallo del difensore juventino in uno schermo presente nell’area hospitality situata proprio alle loro spalle.

  • LA PRIMA IMPRESSIONE DI MKHITARYAN

    Mentre Kalulu è ancora furibondo in campo a invocare l’intervento del VAR (impossibile da regolamento), in panchina Mkhitaryan in un primo momento è convinto che l’ammonizione sia giusta. “È giallo, ha fatto il movimento con il braccio”, il suo labiale.

  • L’AMMISSIONE DELL’ARMENO

    Poi però, dopo un replay migliore, il centrocampista armeno dell’Inter cambia idea e si rivolge a Frattesi, presente al suo fianco: “Non era giallo”, la sua ammissione.

  • LA CONFERMA DI FRATTESI

    Frattesi fa cenno di no con la testa alle parole di Mkhitaryan, confermando l’impressione del centrocampista armeno che riteneva errata l’ammonizione ai danni di Kalulu. Poi lo stesso Frattesi si lascia andare a un’espressione inequivocabile, che conferma come la decisione dell’arbitro fosse sbagliata.

