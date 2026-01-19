Pubblicità
AC Milan v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Boom d’ascolti su DAZN nel girone d’andata di Serie A 2025/26: nelle prime 19 giornate oltre 112 milioni di spettatori complessivi e numeri in crescita

Dati in crescita del 18% rispetto alla scorsa stagione: Juventus al comando per pubblico totale, Milan-Roma la gara più vista.

Con i recuperi della 16ª giornata, con alcune gare rinviate per la Supercoppa e disputate la scorsa settimana, si è chiuso ufficialmente il girone di andata della Serie A 2025/2026

I numeri certificano un andamento in forte crescita: le prime 19 giornate hanno totalizzato 112.261.756 spettatori complessivi su DAZN, con un incremento del 18% rispetto alla scorsa stagione.

Numeri che testimoniano un incremento importante del numero degli spettatori che seguono le partite del campionato italiano sulla piattaforma.

  • ASCOLTI COMPLESSIVI E MEDIA PER GIORNATA

    Il dato aggregato del girone di andata conferma un trend positivo che si riflette anche sulla media per giornata degli spettatori su DAZN

    Dopo le prime due giornate di avvio del campionato, la media per turno si è stabilizzata a 6,1 milioni di spettatori, segnale di una crescita costante dell’interesse televisivo per il massimo campionato.

  • LA CLASSIFICA DI SPETTATORI PER SQUADRA

    Nel ranking degli ascolti per squadra del girone di andata, al primo posto figura la Juventus con 22.337.106 spettatori totali

    Seguono il Milan con 21.219.326 e l’Inter con 20.742.805. Completano le prime posizioni Napoli con 18.647.512, Roma con 14.513.261 e Lazio con 10.541.133.

    In coda al ranking, quasi a pari merito, Parma con 5.885.629 e Pisa con 5.868.847 spettatori complessivi.

  • LE PARTITE PIÙ VISTE DEL GIRONE D’ANDATA

    Sul podio delle gare più seguite del girone di andata, spicca Milan-Roma con 2.396.708 spettatori, disputata in un San Siro gremito. 

    Al secondo posto si colloca Inter-Milan con 2.136.298 spettatori, derby numero 245 deciso dal goal di Pulisic e dal rigore parato da Maignan a Calhanoglu. 

    Terza posizione per Juventus-Milan con 1.919.092 spettatori, il big match giocato all’Allianz Stadium e concluso a reti inviolate.

