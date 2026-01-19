Boom d’ascolti su DAZN nel girone d’andata di Serie A 2025/26: nelle prime 19 giornate oltre 112 milioni di spettatori complessivi e numeri in crescita

Con i recuperi della 16ª giornata, con alcune gare rinviate per la Supercoppa e disputate la scorsa settimana, si è chiuso ufficialmente il girone di andata della Serie A 2025/2026.
I numeri certificano un andamento in forte crescita: le prime 19 giornate hanno totalizzato 112.261.756 spettatori complessivi su DAZN, con un incremento del 18% rispetto alla scorsa stagione.
Numeri che testimoniano un incremento importante del numero degli spettatori che seguono le partite del campionato italiano sulla piattaforma.