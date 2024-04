Bonucci entra per battere i rigori: sbaglia quello decisivo, Fenerbahce eliminato dalla Conference

Il difensore italiano è entrato prima della lotteria dei rigori, così da battere: il suo errore ha condannato il Fenerbahce all'eliminazione.

Al minuto 122, l'ultimo dei supplementari, Leonardo Bonucci scende in campo in vista della lotteria dei rigori. Scelto dal tecnico del Fenerbahce vista la sua abilità dagli undici metri, l'ex difensore della Juventus non ha però trovato il goal su penalty.

Il suo errore, quello decisivo, ha infatti portato l'Olympiakos in semifinale di Conference ed eliminato il Fenerbahce dal torneo 2023/2024.

Una grande delusione per Bonucci, in panchina per tutta la gara di ritorno ed in campo solamente nei secondi finali dei supplementari.