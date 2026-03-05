Goal.com
Bonny 2-1
Nino Caracciolo

Bonny verso il recupero per il derby Milan-Inter: l’idea di Chivu e gli scenari in attacco

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria nerazzurra in merito alle condizioni di Bonny, out in Coppa Italia: l’attaccante francese dovrebbe recuperare per il derby col Milan.

Il fischio d’inizio della gara che può valere una grossa fetta di Scudetto si avvicina. L’Inter si presenta al derby di domenica sera contro il Milan forte del più 10 in classifica sui rossoneri, primi tra chi insegue.

Un successo significherebbe chiudere quasi definitivamente i discorsi tricolore, affrontando con maggiore serenità il finale di stagione.

In occasione della sfida contro il Milan, però, Cristian Chivu deve fare i conti con le condizioni del suo reparto offensivo: oltre all’assenza ormai certa di Lautaro Martinez, l’allenatore dell’Inter è in attesa di capire se recupererò o meno Bonny. E in quest’ottica i segnali che arrivano sono confortanti.

  • COME STA BONNY

    Bonny è uscito al 76’ della sfida contro il Genoa per un problema al polpaccio: un fastidio di poco conto che però, trattandosi di un muscolo molto delicato, induce Chivu alla prudenza. L’attaccante francese ha saltato la sfida di Coppa Italia contro il Como, ma adesso punta a rientrare per il derby.

  • BONNY RECUPERA PER IL DERBY?

    Bonny, come detto, sta meglio e lo stop di questi giorni lo ha portato a smaltire quasi definitivamente il problema muscolare. Dall’ambiente nerazzurro arrivano segnali di ottimismo e fiducia per il suo recupero in vista del derby di domenica sera.

  • ARMA A GARA IN CORSO

    Senza Lautaro Martinez, ai box per infortunio, Chivu ha le idee chiare e punterà sul tandem composto da Thuram e Pio Esposito nel derby. Il recupero di Bonny farà salire a tre il numero di attaccanti a disposizione dell’allenatore nerazzurro, che potrà impiegare il francese ex Parma a gara in corso. Una soluzione in più assolutamente da non sottovalutare.

  • I SUOI NUMERI IN STAGIONE

    Arrivato all’Inter la scorsa estate dal Parma, Bonny ha avuto un ottimo inizio di stagione, segnando quattro goal nelle prime undici partite di campionato. Il francese poi ha un po’ rallentato: attualmente sono 5 le reti siglate in Serie A in 22 presenze, con 4 assist vincenti. Due invece i goal messi a segno in Coppa Italia. Numeri importanti per un ragazzo di 22 anni al primo anno in un big.

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0