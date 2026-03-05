Bonny verso il recupero per il derby Milan-Inter: l’idea di Chivu e gli scenari in attacco

Il fischio d’inizio della gara che può valere una grossa fetta di Scudetto si avvicina. L’Inter si presenta al derby di domenica sera contro il Milan forte del più 10 in classifica sui rossoneri, primi tra chi insegue.
Un successo significherebbe chiudere quasi definitivamente i discorsi tricolore, affrontando con maggiore serenità il finale di stagione.
In occasione della sfida contro il Milan, però, Cristian Chivu deve fare i conti con le condizioni del suo reparto offensivo: oltre all’assenza ormai certa di Lautaro Martinez, l’allenatore dell’Inter è in attesa di capire se recupererò o meno Bonny. E in quest’ottica i segnali che arrivano sono confortanti.