Bonaventura esterrefatto per la mancata chiamata dell'Italia: "La scelta di non convocarlo potrebbe non essere solo frutto della sua volontà di Spalletti"

Il procuratore di Bonaventura dubbioso sul no dell'Italia al suo assistito: "Gli è stato tolto un sogno, il ragazzo ci è rimasto male".

Sono tanti i giocatori delusi per la mancata convocazione ad Euro 2024. Spalletti, ct dell'Italia, ha diramato la lista dei 30 pre-convocati per l'imminente torneo tedesco, nella quale non figurano alcuni nomi che si sono distinti nel corso dell'annata di Serie A e in generale nelle ultime stagioni.

Tra questi i vari Politano, Locatelli, Biraghi, Immobile e ovviamente Jack Bonaventura, rinato alla Fiorentina e tra i più importanti jolly del campionato di Serie A. La sua convocazione sembrava certa almeno tra i 30 pre-convocati (Spalletti dovrà tagliarne quattro entro i primi di giugno), ed invece per l'ex Milan c'è stata una netta doccia fredda.

Bonaventura non si aspettava di essere escluso da Euro 2024, dicendosi 'esterrefatto' per la decisione di Spalletti, come raccontato dal procuratore Enzo Raiola a pochi giorni dall'ufficialità del tecnico azzurro.