Bomba sul trasferimento di Vinicius Jr! L'ex datore di lavoro rivela le preferenze della superstar del Real Madrid tra incertezze contrattuali e l'interesse milionario dell'Arabia Saudita.

Ora, il presidente del Flamengo Baptista ha minimizzato le ipotesi secondo cui Vinicius potrebbe tornare a firmare con la sua vecchia squadra nel prossimo futuro.

Ha dichiarato ad AS: "Questa è una domanda da giornalista [ride]. Il fatto è che Vinicius Junior ha giocato con [Lucas] Paqueta al Flamengo per un certo periodo. Credo fosse nel 2016 o nel 2017. Hanno giocato insieme nelle giovanili e a livello professionistico. Hanno giocato insieme in prima squadra per sei mesi. Hanno un ottimo rapporto personale. Sono amici, sono entrambi giocatori provenienti dal Flamengo, si sono conosciuti qui e condividono persino la stessa agenzia, la Roc Nation Sports Brasil.

C'è una grande differenza tra la situazione attuale di Lucas Paqueta e quella di Vinicius Junior. Paqueta ha qualcuno che lo aspetta a casa ogni giorno, ha una famiglia. Vini non ha nessuno che lo aspetta a casa. Sono situazioni diverse. Vini non è un'opzione per il Flamengo. Sono sicuro che se ci fosse un trasferimento che coinvolge Vinicius Junior, sarebbe un trasferimento con uno stipendio, oggi, per valori molto più alti di quelli che stiamo considerando per Paqueta. Questa possibilità non esiste. Non ancora. Il Flamengo non può ancora farlo".