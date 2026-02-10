Getty Images Sport
Bomba sul trasferimento di Vinicius Jr! L'ex datore di lavoro rivela le preferenze della superstar del Real Madrid tra incertezze contrattuali e l'interesse milionario dell'Arabia Saudita.
Incertezza sul futuro di Vinicius al Real Madrid
Vinicius ha riscosso un enorme successo al Real Madrid, diventando un attaccante di livello mondiale dal suo arrivo dal Flamengo nel 2018, ma nell'ultimo anno circa sono emerse voci secondo cui il brasiliano sarebbe insoddisfatto nella capitale spagnola. Si diceva che fosse in contrasto con l'ex allenatore dei Blancos Alonso, recentemente licenziato e sostituito da Alvaro Arbeloa, anche se ora, con la partenza dello spagnolo, Vinicius sembra più disponibile a rinnovare il suo contratto.
Lo stesso Arbeloa ha ammesso di avere poco controllo sulle trattative contrattuali, dicendo: "Non dipende da me, è una questione che riguarda il club e il giocatore. Naturalmente, spero che continui a fare la storia qui".
Il direttore sportivo del Flamengo, Jose Boto, ha recentemente ipotizzato un ritorno in Brasile per Vinicius, scherzando: "Prossimamente parleremo con lo staff di Vini Jr. Quando scade il contratto, presidente? Non dovremmo pagare nulla al Real Madrid!".
Il presidente del Flamengo minimizza le voci su una possibile reunion
Ora, il presidente del Flamengo Baptista ha minimizzato le ipotesi secondo cui Vinicius potrebbe tornare a firmare con la sua vecchia squadra nel prossimo futuro.
Ha dichiarato ad AS: "Questa è una domanda da giornalista [ride]. Il fatto è che Vinicius Junior ha giocato con [Lucas] Paqueta al Flamengo per un certo periodo. Credo fosse nel 2016 o nel 2017. Hanno giocato insieme nelle giovanili e a livello professionistico. Hanno giocato insieme in prima squadra per sei mesi. Hanno un ottimo rapporto personale. Sono amici, sono entrambi giocatori provenienti dal Flamengo, si sono conosciuti qui e condividono persino la stessa agenzia, la Roc Nation Sports Brasil.
C'è una grande differenza tra la situazione attuale di Lucas Paqueta e quella di Vinicius Junior. Paqueta ha qualcuno che lo aspetta a casa ogni giorno, ha una famiglia. Vini non ha nessuno che lo aspetta a casa. Sono situazioni diverse. Vini non è un'opzione per il Flamengo. Sono sicuro che se ci fosse un trasferimento che coinvolge Vinicius Junior, sarebbe un trasferimento con uno stipendio, oggi, per valori molto più alti di quelli che stiamo considerando per Paqueta. Questa possibilità non esiste. Non ancora. Il Flamengo non può ancora farlo".
"Vinicius vuole restare in Europa"
I commenti di Boto sull'ingaggio di Vinicius a titolo gratuito sono stati poi sottoposti a Baptista, che ha nuovamente respinto l'idea.
Ha aggiunto: "Sì, ma Vinicius Junior vuole rimanere in Europa. È un momento diverso, come stavamo appena discutendo, riguardo alla situazione attuale di ciascun giocatore. Che sia per i desideri di Vini o per considerazioni finanziarie, è più una conversazione che i tifosi possono immaginare. Questa è la realtà. Vinícius Jr. è sempre il benvenuto. Quando viene in Brasile, va al Maracanã, visita gli spalti del Flamengo, ha degli amici a casa. Vogliamo Vini, ma non è ancora alla portata del Flamengo. Non ancora".
Vinicius fondamentale per le speranze di titolo del Real Madrid
Sebbene il Real Madrid abbia dovuto separarsi da Alonso prima del previsto, c'è ancora la possibilità di rendere la stagione 2025-26 un successo.
I Blancos sono solo un punto dietro i rivali del Barcellona nella corsa al titolo della Liga e hanno raggiunto i play-off della fase a eliminazione diretta della Champions League dopo aver perso in modo drammatico l'ultima partita della fase a gironi contro il Benfica. Affronteranno i giganti portoghesi nei play-off con in palio un posto negli ottavi di finale.
Dopo la sconfitta contro il Benfica, il Real Madrid ha battuto il Rayo Vallecano e il Valencia, rimanendo a breve distanza dal Barcellona, capolista della classifica. La prossima partita sarà contro la Real Sociedad, che ha recentemente ottenuto una serie impressionante di dieci partite senza sconfitte.
