Frese Bologna Verona Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Bologna-Verona 1-2 pagelle e tabellino: Frese e Bowie danno nuova speranza ai veneti, Lucumì e Orsolini deludono

Successo fondamentale per il Verona, che torna in corsa per la salvezza dopo aver superato in rimonta il Bologna, sotto tono rispetto all'ultimo periodo.

Tre mesi dopo l'ultima volta, il Verona ha vinto una partita di Serie A. Una partita fondamentale per credere ancora alla salvezza, ancora difficile, ma meno improbabile rispetto ad una sconfitta contro il Bologna, a sorpresa caduto al Dall'Ara, in rimonta. Colpaccio gialloblù, che nel giro di pochi minuti, durante la ripresa, sono riusciti a ribaltare l'iniziale rete di Rowe, siglando con Frese e Bowie i goal che danno nuove speranze ai tifosi veneti. 

Il Bologna è apparso alquanto indeciso in vari frangenti e poco mobile, tanto che la rete del vantaggio è arrivata alla fine nel primo tiro in porta. 

Stanca al cospetto di un Verona con più fame per quasi tutto l'incontro, la squadra di Italiano è stata salvata da Skorupski in diversi momenti, ma il portiere rossoblù nulla ha potuto nelle conclusioni vincenti di Frese prima e di Bowie poi, che tra il 53' e il 57' hanno segnato le reti della vittoria (botta all'angolino in occasione dell'1-1, piattone a chiudere un contropiede per l'1-2).

Sotto, Italiano ha inserito Bernardeschi per un deludente Orsolini, fuori al pari di Ferguson, altrettanto poco presente nella gara domenica. L'ingresso dell'attaccante italiano, al pari di quello di Sohm, non ha però sortito cambiamenti, con il match ben gestito dagli ospiti nonostante la pressione del Bologna alla ricerca del pareggio.

Un pareggio che alla fine non è arrivato, permettendo al Verona di conquistare tre punti di platino, gli unici possibili al Dall'Ara per poter sperare ancora nella permanenza in Serie A. Il Bologna, invece, non approfitta del pari dell'Atalanta, scivolando a -7 dalla zona Conference League.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Lucumì (voto 5) è spesso l'arma in più della difesa bolognese, ma stavolta ha avuto parecchie difficoltà, come in occasione delle due reti ospiti. Orsolini (5.5) si è visto poco e non ha dato il suo solito apporto decisivo, mentre Skorupski (6.5) è stato probabilmente il migliore dei suoi, in una gara in cui l'Hellas ha avuto decisamente le occasioni più interessanti.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Zortea 6, Vitik 5.5 (84' Pobega sv), Lucumi 5, Joao Mario 5.5 (77' Lykogiannis sv); Ferguson 5.5 (66' Sohm 6), Moro 5.5; Orsolini 5.5 (66' Bernardeschi 6), Odgaard 6, Rowe 6.5 (77' Dominguez sv); Castro 5.5

  • PAGELLE VERONA

    Grande prova per Bowie (voto 7), non solo per il goal: Lucumì ha sbandato continuamente contro l'attaccante gialloblù. Montipò (6.5) si è fatto valere al momento giusto della gara, riuscendo a superarsi su una conclusione di Odgaard nella ripresa. Orban (7) in versione uomo assist, fondamentale con la sua velocità e precisione.

    VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Edmundsson 6, Nelsson 6, Frese 7; Oyegoke 6 (83' Valentini sv), Akpa Akpro 5.5, Gagliardini 6, Harroui 6 (74' Suslov 6), Bradaric 6.5; Orban 7 (95' Al Musrati sv), Bowie 7 (83' Sarr sv)

  • TABELLINO BOLOGNA-VERONA 1-2

    Marcatori: 49' Rowe (B), 53' Frese (V), 57' Bowie (V)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Zortea 6, Vitik 5.5 (84' Pobega sv), Lucumi 5, Joao Mario 5.5 (77' Lykogiannis sv); Ferguson 5.5 (66' Sohm 6), Moro 5.5; Orsolini 5.5 (66' Bernardeschi 6), Odgaard 6, Rowe 6.5 (77' Dominguez sv); Castro 5.5. Allenatore: Italiano 

    VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Edmundsson 6, Nelsson 6, Frese 7; Oyegoke 6 (83' Valentini sv), Akpa Akpro 5.5, Gagliardini 6, Harroui 6 (74' Suslov 6), Bradaric 6.5; Orban 7 (95' Al Musrati sv), Bowie 7 (83' Sarr sv). Allenatore: Sammarco 

    Arbitro: Mucera 

    Ammoniti: Bowie (V), Ferguson (B), Harroui (V) 

    Espulsi: -

