Bologna-Verona 1-2 pagelle e tabellino: Frese e Bowie danno nuova speranza ai veneti, Lucumì e Orsolini deludono

Tre mesi dopo l'ultima volta, il Verona ha vinto una partita di Serie A. Una partita fondamentale per credere ancora alla salvezza, ancora difficile, ma meno improbabile rispetto ad una sconfitta contro il Bologna, a sorpresa caduto al Dall'Ara, in rimonta. Colpaccio gialloblù, che nel giro di pochi minuti, durante la ripresa, sono riusciti a ribaltare l'iniziale rete di Rowe, siglando con Frese e Bowie i goal che danno nuove speranze ai tifosi veneti.

Il Bologna è apparso alquanto indeciso in vari frangenti e poco mobile, tanto che la rete del vantaggio è arrivata alla fine nel primo tiro in porta.

Stanca al cospetto di un Verona con più fame per quasi tutto l'incontro, la squadra di Italiano è stata salvata da Skorupski in diversi momenti, ma il portiere rossoblù nulla ha potuto nelle conclusioni vincenti di Frese prima e di Bowie poi, che tra il 53' e il 57' hanno segnato le reti della vittoria (botta all'angolino in occasione dell'1-1, piattone a chiudere un contropiede per l'1-2).

Sotto, Italiano ha inserito Bernardeschi per un deludente Orsolini, fuori al pari di Ferguson, altrettanto poco presente nella gara domenica. L'ingresso dell'attaccante italiano, al pari di quello di Sohm, non ha però sortito cambiamenti, con il match ben gestito dagli ospiti nonostante la pressione del Bologna alla ricerca del pareggio.

Un pareggio che alla fine non è arrivato, permettendo al Verona di conquistare tre punti di platino, gli unici possibili al Dall'Ara per poter sperare ancora nella permanenza in Serie A. Il Bologna, invece, non approfitta del pari dell'Atalanta, scivolando a -7 dalla zona Conference League.