Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bernardeschi Bologna UdineseGetty Images
Michael Baldoin

Bologna-Udinese 1-0, pagelle e tabellino: Bernardeschi entra e la decide dal dischetto, Castro una spina nel fianco della difesa, Karlstrom condanna i suoi

Il numero 10 rossoblù entra dalla panchina e trasforma il rigore conquistato da Castro: il Bologna trova il secondo successo consecutivo in Serie A, il primo al Dall'Ara dopo 105 giorni.

Pubblicità

Il Bologna infila la terza vittoria in una settimana superando l’Udinese, dopo i successi contro Torino e Brann in Europa League, e si lascia alle spalle un periodo complicato. I rossoblù scavalcano nuovamente Lazio e Sassuolo, agganciando l’ottavo posto.

Il primo tempo offre poche emozioni, con entrambe le squadre che faticano a rendersi pericolose in una gara bloccata. La notizia principale è però l’infortunio di Solet, costretto a lasciare il campo dopo appena 10 minuti per fare spazio a Bertola.

In avvio di ripresa i ritmi non cambiano e la partita vive di episodi: Kabasele sbaglia al limite dell’area, Orsolini conclude trovando la risposta di Okoye, poi Zemura salva sulla linea un goal fatto di Rowe, che aveva calciato a colpo sicuro sulla respinta.

Quando il match sembra destinato allo 0-0 arriva l’episodio decisivo: Castro protegge palla spalle alla porta e viene travolto da Karlstrom. L’arbitro inizialmente assegna punizione, ma dopo il richiamo del VAR indica il dischetto. Dagli undici metri Bernardeschi non sbaglia e spiazza Okoye per il definitivo 1-0.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Orsolini (voto 5) è il lontano parente del giocatore trascinatore visto in passato. Rimane ai margini del gioco, timido e poco incisivo. Spreca l’unica grande occasione a disposizione e viene sostituito al 56’. Castro (voto 6.5) non trova il goal, ma lavora molto per la squadra. Impegna Okoye nel primo tempo (azione poi fermata per fuorigioco) e dà sempre la sensazione di poter creare pericoli. Si conquista il rigore decisivo. Bernardeschi (voto 7) entra nella ripresa e si prende la responsabilità del penalty: conclusione precisa, portiere da una parte e pallone dall’altra. Decisivo.

    VOTI BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Joao Mario 6, Vitik 6, Lucumi 6.5, Miranda 5.5 (85' Zortea sv); Pobega 6 (56' Moro 6), Freuler 6, Sohm 5.5; Orsolini 5 (56' Bernardeschi 6.5), Castro 6.5 (85' Dallinga sv), Rowe 6 (56' Cambiaghi 6). All. Italiano.

    • Pubblicità

  • PAGELLE UDINESE

    Zemura (voto 6.5) è il migliore dei suoi. Spinge sulla fascia, copre con attenzione e salva sulla linea il tiro di Rowe: un intervento che vale quasi un goal. Atta (voto 6.5) è vivace e imprevedibile, salta spesso l’uomo e gestisce i ritmi con personalità. Sempre nel vivo del gioco. Karlstrom (voto 5): l'ingenuità che decide la partita è la sua. Interviene in ritardo su Castro e provoca il rigore che regala i tre punti ai rossoblù.

    VOTI UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Solet sv (10' Bertola 6), Kabasele 5.5 (80' Gueye sv), Kristensen 6; Ehizibue 6, Atta 6.5, Karlstrom 5 (80' Zarraga sv), Piotrowski 6, Zemura 6.5; Zaniolo 6, Buksa 5.5 (71' Ekkelenkamp 6). All. Runjaic.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO BOLOGNA-UDINESE 1-0

    Marcatori: 75' rig. Bernardeschi

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Joao Mario 6, Vitik 6, Lucumi 6.5, Miranda 5.5 (85' Zortea sv); Pobega 6 (56' Moro 6), Freuler 6, Sohm 5.5; Orsolini 5 (56' Bernardeschi 6.5), Castro 6.5 (85' Dallinga sv), Rowe 6 (56' Cambiaghi 6). All. Italiano.

    UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Solet sv (10' Bertola 6), Kabasele 5.5 (80' Gueye sv), Kristensen 6; Ehizibue 6, Atta 6.5, Karlstrom 5 (80' Zarraga sv), Piotrowski 6, Zemura 6.5; Zaniolo 6, Buksa 5.5 (71' Ekkelenkamp 6). All. Runjaic.

    Arbitro: Marcenaro

    Ammoniti: 62' Buksa, 68' Miranda

    Espulsi: -

Europa League
Bologna crest
Bologna
BOL
Brann crest
Brann
BRA
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0