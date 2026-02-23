Bologna-Udinese 1-0, pagelle e tabellino: Bernardeschi entra e la decide dal dischetto, Castro una spina nel fianco della difesa, Karlstrom condanna i suoi

Il Bologna infila la terza vittoria in una settimana superando l’Udinese, dopo i successi contro Torino e Brann in Europa League, e si lascia alle spalle un periodo complicato. I rossoblù scavalcano nuovamente Lazio e Sassuolo, agganciando l’ottavo posto.
Il primo tempo offre poche emozioni, con entrambe le squadre che faticano a rendersi pericolose in una gara bloccata. La notizia principale è però l’infortunio di Solet, costretto a lasciare il campo dopo appena 10 minuti per fare spazio a Bertola.
In avvio di ripresa i ritmi non cambiano e la partita vive di episodi: Kabasele sbaglia al limite dell’area, Orsolini conclude trovando la risposta di Okoye, poi Zemura salva sulla linea un goal fatto di Rowe, che aveva calciato a colpo sicuro sulla respinta.
Quando il match sembra destinato allo 0-0 arriva l’episodio decisivo: Castro protegge palla spalle alla porta e viene travolto da Karlstrom. L’arbitro inizialmente assegna punizione, ma dopo il richiamo del VAR indica il dischetto. Dagli undici metri Bernardeschi non sbaglia e spiazza Okoye per il definitivo 1-0.