Bologna-Udinese 1-0, pagelle e tabellino: Bernardeschi entra e la decide dal dischetto, Castro una spina nel fianco della difesa, Karlstrom condanna i suoi

Zemura (voto 6.5) è il migliore dei suoi. Spinge sulla fascia, copre con attenzione e salva sulla linea il tiro di Rowe: un intervento che vale quasi un goal. Atta (voto 6.5) è vivace e imprevedibile, salta spesso l’uomo e gestisce i ritmi con personalità. Sempre nel vivo del gioco. Karlstrom (voto 5): l'ingenuità che decide la partita è la sua. Interviene in ritardo su Castro e provoca il rigore che regala i tre punti ai rossoblù.

VOTI UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Solet sv (10' Bertola 6), Kabasele 5.5 (80' Gueye sv), Kristensen 6; Ehizibue 6, Atta 6.5, Karlstrom 5 (80' Zarraga sv), Piotrowski 6, Zemura 6.5; Zaniolo 6, Buksa 5.5 (71' Ekkelenkamp 6). All. Runjaic.