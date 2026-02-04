Goal.com
Andrea Ajello

Bologna sempre più giù in classifica, i motivi della crisi rossoblù e cosa succede con Italiano

La sconfitta per 3-0 contro il Milan ha allungato il momento molto difficile del Bologna: dai tanti impegni alla mancanza dei goal del centravanti ma non solo. I problemi della squadra di Italiano e gli scenari futuri.

Da quando Vincenzo Italiano è a Bologna, ma anche in generale probabilmente nella carriera del tecnico, almeno in Serie A, questo è il momento più complicato. 

Nessun riscatto dei rossoblù contro il Milan, anzi, l'ennesima conferma che sì, la squadra sta vivendo una crisi profonda, di risultati ma anche di prestazioni. Una crisi da cui Italiano sta faticando a capire come uscirne.

Le speranze di giocare in Europa anche nella prossima stagione sono ormai residue e passano eventualmente soprattutto da quello che succederà nelle Coppe. 

Ma la situazione impone riflessioni anche per quanto riguarda la posizione di Italiano, se non subito, pensando al futuro. 

  • UNA VITTORIA DA DICEMBRE

    Il dato più emblematico, e anche quello più importante, è che il Bologna da dicembre ha vinto solamente una partita in campionato, a Verona per 3-2. Dalla tredicesima giornata sono arrivate sette sconfitte, tre pareggi e appunto il successo contro il Verona a metà gennaio. 

    I rossoblù hanno perso tre partite consecutive con Fiorentina, Genoa e Milan. Sei punti ottenuti nelle ultime 11 gare di Serie A, una media appena superiore a 0,5.

  • DALLA CHAMPIONS ALLA PARTE DESTRA DELLA CLASSIFICA

    Nel giro di meno di tre mesi si è ribaltata in peggio la situazione e la classifica del Bologna che a fine novembre, alla dodicesima giornata si trovava al quarto posto, a pari punti dell'Inter e a meno tre dalla capolista, in quel momento la Roma. 

    Ora la squadra di Italiano è decima, superata anche da Lazio e Udinese ed è lontanissima dalla zona europea. Più vicina alla zona retrocessione che a quella Champions, distante anche dal sesto posto del Como, che è sopra di 11 punti. Conquistare un posto in Europa nella prossima stagione tramite il campionato è molto difficile ma ancora ci sono le coppe che possono "salvare" la stagione. 

  • LA FATICA DEGLI IMPEGNI

    Ma cosa c'è dietro questa crisi del Bologna? Incidono senza dubbio le tante partite dei rossoblù che sono impegnati su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia. Non andrà meglio da qui in avanti visto che il Bologna dovrà affrontare i playoff di Europa League e tra una settimana anche i quarti di Coppa Italia contro la Lazio. 

    La squadra di Italiano è ampia e con diverse alternative ai titolari ma alla lunga il calendario sta pesando anche se non è certo l'unico problema. 

  • MANCANO I GOAL DAVANTI

    Pur non essendo l'attacco in generale il limite maggiore di questo Bologna, manca comunque un centravanti che sia più continuo in termini realizzativi. 

    Santiago Castro rimane uno dei giocatori più importanti della squadra ma non garantisce in termini di goal  un numero elevato. Sono sei in campionato, due nelle ultime 12 gare. 

    L'altro centravanti invece, Dallinga, è fermo a quota una rete. Il 9 goleador il Bologna lo aveva acquistato in estate, ovvero Ciro Immobile ma gli infortuni e non solo hanno reso infelice il ritorno del centravanti in Italia e pochi giorni fa è stato ceduto al Paris FC.

    Lo stesso Orsolini sta vivendo un periodo di calo di rendimento; il capitano del Bologna ha segnato solo due goal da fine ottobre in campionato. 

  • DIFESA DA METÀ CLASSIFICA

    Contro il Milan ci sono stati evidenti errori difensivi, individuali e di reparto, non certo i primi della stagione. E la fragilità difensiva è uno dei problemi che Italiano deve affrontare.

    In questo caso la questione è doppia; riguarda le prestazioni dei singoli e il livello dei giocatori in rosa ma anche l'atteggiamento dei rossoblù e quello che il tecnico chiede alla squadra. 

    Trenta goal subiti, solamente 8 squadre in Serie A hanno concesso più reti. E nelle ultime 7 partite, sono sedici i goal presi, oltre due di media. 

  • GLI SCENARI PER ITALIANO

    I pessimi risultati degli ultimi mesi fanno sì che si inizi a parlare anche di una separazione tra Italiano e il Bologna. Il lavoro del tecnico alla guida dei rossoblù è stato sotto gli occhi di tutti e la vittoria della Coppa Italia nella passata stagione non si può dimenticare. Normale però che il club  nelle prossime settimana voglia qualche risposta positiva.

    Il tema comunque, al momento, rimane più su quello che succederà in estate; una separazione tra le parti non sarebbe una sorpresa. Prima però c'è ancora una metà  di stagione, con il Bologna che ha la possibilità di proseguire il cammino in Coppa Italia e in Europa League. 

