Bologna sempre più giù in classifica, i motivi della crisi rossoblù e cosa succede con Italiano

Contro il Milan ci sono stati evidenti errori difensivi, individuali e di reparto, non certo i primi della stagione. E la fragilità difensiva è uno dei problemi che Italiano deve affrontare.

In questo caso la questione è doppia; riguarda le prestazioni dei singoli e il livello dei giocatori in rosa ma anche l'atteggiamento dei rossoblù e quello che il tecnico chiede alla squadra.

Trenta goal subiti, solamente 8 squadre in Serie A hanno concesso più reti. E nelle ultime 7 partite, sono sedici i goal presi, oltre due di media.