Bologna sempre più giù in classifica, i motivi della crisi rossoblù e cosa succede con Italiano

Da quando Vincenzo Italiano è a Bologna, ma anche in generale probabilmente nella carriera del tecnico, almeno in Serie A, questo è il momento più complicato.
Nessun riscatto dei rossoblù contro il Milan, anzi, l'ennesima conferma che sì, la squadra sta vivendo una crisi profonda, di risultati ma anche di prestazioni. Una crisi da cui Italiano sta faticando a capire come uscirne.
Le speranze di giocare in Europa anche nella prossima stagione sono ormai residue e passano eventualmente soprattutto da quello che succederà nelle Coppe.
Ma la situazione impone riflessioni anche per quanto riguarda la posizione di Italiano, se non subito, pensando al futuro.