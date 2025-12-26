Bologna-Sassuolo probabili formazioni, le ultime: chi gioca al posto di Heggem e le condizioni di Pinamonti

Dopo il secondo posto nella Supercoppa Italiana, il Bologna chiude il 2025 ospitando il Sassuolo nel derby regionale. In piena lotta per un posto in Champions nonostante un ultimo periodo non proprio felicissimo, la squadra Italiano è consapevole di dover ripartire immediatamente dopo il k.o saudita contro il Napoli, così da presentarsi nel 2026 nel migliore dei modi.
Dall'altra parte il Sassuolo ha rallentato allontanandosi dalla zona europea, ma si trova comunque a poche lunghezze dal settimo posto. Per il team di Grosso un match importantissimo, che potrebbe cominciare a definire se nel 2026 potrà andare oltre la sola lotta salvezza.
Per Bologna-Sassuolo non ci sarà lo squalificato Heggem, mentre dall'altra parte Grosso deve fare i conti con diversi infortunati che non potranno prendere parte alla gara. Tra i padroni di casa out Bernardeschi, che tornerà a febbraio, con gli ospiti che possono invece nuovamente contare su Thorstvedt dopo la squalifica che lo ha tenuto fermo nell'ultima partita pre-natalizia.