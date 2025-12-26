Bologna-Sassuolo probabili formazioni, le ultime: chi gioca al posto di Heggem e le condizioni di Pinamonti

Bologna-Sassuolo si può guardare in diretta tv e streaming su DAZN, che trasmette l'intera Serie A 2025/2026 per gli abbonati, ma anche su Sky, NOW e Sky Go.

Per chi ha un abbonamento a Sky o NOW, il derby regionale tra Bologna e Sassuolo è disponibile su tre canali, sia in tv che in streaming: Sky Sport Uno, numero 201, Sky Sport Calcio, numero 202, e infine Sky Sport, numero 251.

Per Bologna-Sassuolo non è prevista alcuna trasmissione gratis e in chiaro per tutti.