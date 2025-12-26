Pubblicità
Bologna-Sassuolo probabili formazioni, le ultime: chi gioca al posto di Heggem e le condizioni di Pinamonti

Tra le partite della domenica anche Bologna contro Sassuolo, entrambe alle prese con l'ultima del 2025: out per squalifica Heggem, dall'altra parte diversi infortunati.

Dopo il secondo posto nella Supercoppa Italiana, il Bologna chiude il 2025 ospitando il Sassuolo nel derby regionale. In piena lotta per un posto in Champions nonostante un ultimo periodo non proprio felicissimo, la squadra Italiano è consapevole di dover ripartire immediatamente dopo il k.o saudita contro il Napoli, così da presentarsi nel 2026 nel migliore dei modi.

Dall'altra parte il Sassuolo ha rallentato allontanandosi dalla zona europea, ma si trova comunque a poche lunghezze dal settimo posto. Per il team di Grosso un match importantissimo, che potrebbe cominciare a definire se nel 2026 potrà andare oltre la sola lotta salvezza.

Per Bologna-Sassuolo non ci sarà lo squalificato Heggem, mentre dall'altra parte Grosso deve fare i conti con diversi infortunati che non potranno prendere parte alla gara. Tra i padroni di casa out Bernardeschi, che tornerà a febbraio, con gli ospiti che possono invece nuovamente contare su Thorstvedt dopo la squalifica che lo ha tenuto fermo nell'ultima partita pre-natalizia.

  • BOLOGNA-SASSUOLO FORMAZIONI, LA PROBABILE DEL BOLOGNA

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

    Squalificati: Heggem | Indisponibili: Bernardeschi, Casale, Skorupski

    Ballottaggi: Holm 55%-Zortea 45%, Moro 55%-Ferguson 45%, Castro 55%-Immobile 45%

  • BOLOGNA-SASSUOLO FORMAZIONI, LA PROBABILE DEL SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. All. Grosso

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berardi, Boloca, Pieragnolo, Pinamonti, Romagna, Skjellerup, Turati

    Ballottaggi: Volpato 65%-Fadera 35%, Cheddira 55%-Moro 45%

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-SASSUOLO IN TV

    Bologna-Sassuolo si può guardare in diretta tv e streaming su DAZN, che trasmette l'intera Serie A 2025/2026 per gli abbonati, ma anche su Sky, NOW e Sky Go.

    Per chi ha un abbonamento a Sky o NOW, il derby regionale tra Bologna e Sassuolo è disponibile su tre canali, sia in tv che in streaming: Sky Sport Uno, numero 201, Sky Sport Calcio, numero 202, e infine Sky Sport, numero 251.

    Per Bologna-Sassuolo non è prevista alcuna trasmissione gratis e in chiaro per tutti.

  • I PRECEDENTI BOLOGNA-SASSUOLO

    Bologna-Sassuolo si è giocata venti volte nel corso della storia, con estremo equilibrio nei vari precedenti.

    Il Bologna è leggermente avanti con otto successi, mentre le vittorie del Sassuolo e i pareggi sono sei. Non c'è molta differenza anche in termini di goal segnati, per un totale di 31 a 25 fatto registrare dal 2013 ad oggi.

    Il Sassuolo ha perso le ultime quattro sfide ufficiali (due vittorie del Bologna e due pareggi), con l'ultima affermazione che fa rima con il 3-1 del Dall'Ara maturato nella primavera del 2022.

