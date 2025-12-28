Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Muharemovic Bologna Sassuolo Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Bologna-Sassuolo 1-1, pagelle e tabellino: Fabbian non basta, Muharemovic ferma ancora Italiano

Continua il deludente periodo del Bologna, che dopo la sconfitta in finale di Supercoppa incappa nella quarta partita consecutiva senza vittria in campionato.

Pubblicità

Il Bologna non riesce a rialzare la testa nell'ultimo match del 2025. Dopo essere stata battuta dal Napoli nella finale di Supercoppa Italiana e aver fatto i conti con un periodo negativo in campionato, la squadra di Italiano è stata fermata anche dal Sassuolo nel derby regionale, salutando l'anno nel migliore con un 1-1. Buon pari per gli ospiti, che non riescono ad avvicinare completamente il treno europeo rimanendo però nella parte sinistra della classifica.

Chiacchierato in ottima mercato, soprattutto per un possibile passaggio alla Lazio, Fabbian ha risposto sul campo segnando la rete del vantaggio nei primi minuti della ripresa: per il classe 2003 si tratta del primo goal stagionale, arrivato dopo una bella ripartenza dei padroni di casa e dell'assist in mezzo, decisivo, da parte di Zortea.

Il Sassuolo non è stato certo a guardare durante la partita, con il duello tra Pinamonti e Ravaglia vinto però dal portiere del Bologna. I rossoblù sono stati cinici nel segnare in una delle primissime vere occasioni, nonostante nel primo tempo Idzes fosse riuscito a salvare sulla linea un goal che sembrava praticamente fatto.

Alla fine, a metà ripresa, ci ha pensato Muharemovic a siglare la rete del pareggio: ottimo su Pinamonti, Ravaglia ha invece sbagliato completamente in occasione dell'1-1 finale, uscendo male e dando la possibilità al difensore di segnare a porta vuota.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Ravaglia (voto 5.5) ottimo fino al goal del Sassuolo, quando sbaglia tutto regalando il pari agli ospiti. Zortea (6.5) non fornisce solamente l'assist per il vantaggio, ma si mette in mostra in lungo e in largo sulla fascia. Da rivedere (Dalliga 5.5), che ha avuto decisamente giornate migliori con la maglia del Bologna

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Zortea 6.5 (88' Holm sv), Vitik 6, Lucumì 5.5, Miranda 6; Pobega 6, Moro 6; Rowe 6.5 (84' Odgaard sv), Fabbian 6.5 (70' Immobile 6), Orsolini 5.5 (71' Dominguez 6); Dallinga 5.5 (70' Castro 6)

    • Pubblicità

  • PAGELLE SASSUOLO

    Walukiewicz (voto 5) ha sofferto spesso gli avanti del Bologna e non è stato reattivo contro un Rowe in palla. Pinamonti (5.5) ci ha provato spesso, senza però riuscire ad avere la meglio su Ravaglia, alla fine battuto da un Muharemovic (7) risultato essere il migliore della retroguardia, non soltanto per il goal segnato. 

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6, Candé 6 (59' Doig 6), Muharemovic 7, Idzes 6, Walukiewicz 5; Koné 6, Matic 6, Thorstvedt 5.5; Laurienté 5.5 (88' Cheddira sv), Pinamonti 5.5, Volpato 6 (71' Fadera 6)

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO BOLOGNA-SASSUOLO 1-1

    Marcatori: 47' Fabbian (B), 63' Muharemovic (S)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Zortea 6.5 (88' Holm sv), Vitik 6, Lucumì 5.5, Miranda 6; Pobega 6, Moro 6; Rowe 6.5 (84' Odgaard sv), Fabbian 6.5 (70' Immobile 6), Orsolini 5.5 (71' Dominguez 6); Dallinga 5.5 (70' Castro 6). Allenatore: Italiano

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6, Candé 6 (59' Doig 6), Muharemovic 7, Idzes 6, Walukiewicz 5; Koné 6, Matic 6, Thorstvedt 5.5; Laurienté 5.5 (88' Cheddira sv), Pinamonti 5.5, Volpato 6 (71' Fadera 6). Allenatore: Grosso

    Arbitro: Sacchi 

    Ammoniti: Ravaglia (B), Candè (S), Laurentié (S), Dominguez (B), Fadera (B)

    Espulsi: -

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologna crest
Bologna
BOL
0