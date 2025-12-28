Bologna-Sassuolo 1-1, pagelle e tabellino: Fabbian non basta, Muharemovic ferma ancora Italiano

Il Bologna non riesce a rialzare la testa nell'ultimo match del 2025. Dopo essere stata battuta dal Napoli nella finale di Supercoppa Italiana e aver fatto i conti con un periodo negativo in campionato, la squadra di Italiano è stata fermata anche dal Sassuolo nel derby regionale, salutando l'anno nel migliore con un 1-1. Buon pari per gli ospiti, che non riescono ad avvicinare completamente il treno europeo rimanendo però nella parte sinistra della classifica.

Chiacchierato in ottima mercato, soprattutto per un possibile passaggio alla Lazio, Fabbian ha risposto sul campo segnando la rete del vantaggio nei primi minuti della ripresa: per il classe 2003 si tratta del primo goal stagionale, arrivato dopo una bella ripartenza dei padroni di casa e dell'assist in mezzo, decisivo, da parte di Zortea.

Il Sassuolo non è stato certo a guardare durante la partita, con il duello tra Pinamonti e Ravaglia vinto però dal portiere del Bologna. I rossoblù sono stati cinici nel segnare in una delle primissime vere occasioni, nonostante nel primo tempo Idzes fosse riuscito a salvare sulla linea un goal che sembrava praticamente fatto.

Alla fine, a metà ripresa, ci ha pensato Muharemovic a siglare la rete del pareggio: ottimo su Pinamonti, Ravaglia ha invece sbagliato completamente in occasione dell'1-1 finale, uscendo male e dando la possibilità al difensore di segnare a porta vuota.