Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bologna FC 1909 v SK Brann - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Bologna-Salisburgo dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Cielo? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Dall’Ara si gioca la quinta giornata della League Phase di Europa League: il Bologna sfida il Salisburgo.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quinta giornata di League Phase di UEFA Europa League, con il Bologna che ospiterà al Dall’Ara il Salisburgo di Letsch.

I rossoblu sono in un grandissimo momento in Serie A, con la vittoria di Udine come ultimo tassello di un periodo assolutamente brillante. Sono 5, invece, i punti in Europa per Orsolini e compagni, che occupano la 24^ posizione in classifica.

Il Salisburgo, invece, fin qui ha ottenuto 3 soli punti, frutto di una vittoria e tre ko nelle quattro partite fin qui disputate. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • BOLOGNA-SALISBURGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Bologna-Salisburgo

    • Data: giovedì 27 novembre

    • Orario: 21:00

    • Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-SALISBURGO

    BOLOGNA  (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Dallinga. All. Italiano.

    SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo, Bidstrup; Baidoo, Diabate, Bitschoff; Vertessen. All. Letsch.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO BOLOGNA-SALISBURGO

    La gara fra Bologna e Salisburgo, valida per la quinta giornata di League Phase di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 27 novembre, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 21:00.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-SALISBURGO IN TV

    • Sky Sport

    Sarà Sky Sport la casa dell'UEFA Europa League. La sfida fra Bologna e Salisburgo sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BOLOGNA-SALISBURGO IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • NOW

    Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva dell’UEFA Europa League 2025/26. Per poter vedere Bologna-Salisburgo in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Daniele Barone e Giancarlo Marocchi. Su Diretta Gol racconto del match di Federico Botti.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

Bundesliga
Altach crest
Altach
ALT
Salisburgo crest
Salisburgo
SAL
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE