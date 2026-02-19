Anche il Bologna protesta per il campo: "L'UEFA vuole spettacolo ma così è difficile, non potevamo fare di più"

A meno di 24 ore dalla trasferta dell’Inter in Norvegia sul campo del Bodo/Glimt, che tanto ha fatto discutere, anche il Bologna ha affrontato una situazione simile, sempre in Norvegia.
Sul campo del Brann, che a differenza di quello in cui hanno giocato i nerazzurri non è totalmente sintetico, i rossoblù hanno dovuto fare i conti con un terreno al limite della praticabilità.
Al termine della partita, dalla quale la formazione di Vincenzo Italiano è uscita vincente, alcuni giocatori e lo stesso allenatore hanno commentato le condizioni del campo ai microfoni di Sky Sport.