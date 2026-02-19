Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Brann Bologna LucumiGetty Images
Michael Baldoin

Anche il Bologna protesta per il campo: "L'UEFA vuole spettacolo ma così è difficile, non potevamo fare di più"

I rossoblù, nonostante il successo ottenuto grazie alla rete di Castro dopo pochi minuti, hanno evidenziato come il terreno di gioco non fosse all'altezza della serata: "Ci siamo adeguati, non si poteva fare di più".

Pubblicità

A meno di 24 ore dalla trasferta dell’Inter in Norvegia sul campo del Bodo/Glimt, che tanto ha fatto discutere, anche il Bologna ha affrontato una situazione simile, sempre in Norvegia.

Sul campo del Brann, che a differenza di quello in cui hanno giocato i nerazzurri non è totalmente sintetico, i rossoblù hanno dovuto fare i conti con un terreno al limite della praticabilità.

Al termine della partita, dalla quale la formazione di Vincenzo Italiano è uscita vincente, alcuni giocatori e lo stesso allenatore hanno commentato le condizioni del campo ai microfoni di Sky Sport.

  • MIRANDA: "LA UEFA VUOLE SPETTACOLO, MA COSÌ È DIFFICILE"

    "Penso che, giocando in un campo così, la UEFA debba guardare tutti i campi. Abbiamo giocato in un campo - voi l'avete visto - ed è difficile giocare in queste condizioni. La UEFA vuole spettacolo, ma in un campo così è difficile."

    • Pubblicità

  • ITALIANO: "CI SIAMO ADEGUATI: NON POTEVAMO FARE DI PIÙ"

    "Diciamo che ci siamo adeguati, perché sapevamo. Meno male che ieri siamo venuti a controllare le condizioni del terreno di gioco. Chiaramente non potevamo fare di più: niente rischi, niente pericoli gratuiti. Siamo riusciti a vincerla, a portarla a casa, siamo in vantaggio di un goal. Adesso, permettetemi la battuta, speriamo di espugnare il Dall'Ara, perché ogni volta che giochiamo in casa sempre che abbiamo una maledizione. Cercheremo di prepararci bene per questa partita di ritorno, ma soprattutto anche per lunedì in campionato, dove dobbiamo cercare di accelerare un pochettino".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SKORUPSKI: "IL CAMPO NON HA AIUTATO MA ABBIAMO VINTO CON IL CUORE"

    "Abbiamo ottenuto una grande vittoria. Lo sappiamo tutti com'è qui l'atmosfera, il campo non ci ha aiutato, però questa partita l'abbiamo vinta soprattutto con il cuore. Ci siamo detti che non dovevamo lamentarci perché anche loro avevano lo stesso campo nostro. Abbiamo lottato fino alla fine, portiamo a casa un risultato positivo e siamo contenti di questo." 

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Udinese crest
Udinese
UDI
Europa League
Bologna crest
Bologna
BOL
Brann crest
Brann
BRA
0