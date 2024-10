Bologna-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby emiliano al Dall’Ara: Italiano cerca punti per risalire la classifica, Pecchia vuole cancellare il ko col Cagliari.

Derby emiliano nella settima giornata di Serie A Enilive. Nella domenica pomeriggio, allo stadio Dall’Ara, si affronteranno Bologna e Parma, in un match molto sentito sia nell’ambiente rossoblu che in quello crociato.

Italiano cerca punti per risalire la classifica: dopo le fatiche di Anfield, dove è arrivata una sconfitta a testa alta, Orsolini e compagni vogliono il successo in campionato, che in casa ancora non è arrivato.

Parma, invece, voglioso di riscatto dopo i 3 ko subiti nelle ultime quattro uscite.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.