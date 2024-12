Bologna-Monza 4-0: felsinei nei quarti di Coppa Italia, decidono Pobega, Orsolini, Dominguez e Castro

Il Bologna supera il Monza e continua il suo cammino in Coppa Italia: al Dall’Ara finisce 4-0 per gli uomini di Vincenzo Italiano.

Il Bologna supera di slancio l’ostacolo Monza e continua il suo cammino in Coppa Italia dove, nei quarti di finale, affronterà una tra Atalanta e Cesena.

Una sfida, quella che si è giocata al Renato Dall’Ara, che ha avuto di fatto pochissima storia. I felsinei, fin dalle prime battute, hanno fatto capire di avere l’intenzione di fare la partita e, dopo aver sfiorato la rete prima con Iling-Junior e poi con Orsolini (grande intervento di Pizzignacco), al 32’ hanno trovato la rete del vantaggio con un gran tiro di Pobega dal limite.

Da questo momento in poi il discorso si è fatto totalmente in discesa e già al 35’ i padroni di casa raddoppiano con Orsolini che finalizza in contropiede veloce con un morbido ‘tocco sotto’.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa il Bologna non solo dà la sensazione di poter gestire la situazione con relativa tranquillità, ma continua a spingere sull’acceleratore. Italiano ridisegna la squadra facendo rifiatare alcuni elementi, ma il canovaccio tattico non cambia e al 63’ è Dominguez a siglare il 3-0 spingendo in rete un pallone crossato dalla sinistra da Iling-Junior e ‘sporcato’ in area da Castro.

Al 75’ a calare il poker ci pensa proprio l’attaccante argentino che, servito da Dominguez, è bravo a controllare la sfera e a battere con un destro il portiere avversario.

Bologna dunque sul velluto in una serata nella quale è però costretto a fare i conti anche con una nota negativa: l’infortunio occorso ad Orsolini in occasione del goal del 2-0. Un problema certamente di non poco conto, visto che il calendario dice che la prossima sfida di campionato sarà sul campo della Juve del grande ex Thiago Motta.