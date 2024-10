Bologna-Milan non si gioca in Emilia? Campo neutro, quello che c'è da sapere tra Como ed Empoli

Bologna vs AC Milan

Attesa per la decisione finale su Bologna-Milan: si va verso l'ok per la disputa della gara, le ipotesi su dove si giocherà.

Oggi sarà presa la decisione definitiva su Bologna-Milan; due questioni da delineare; la prima è se il match si disputerà come tutto lascia pensare a meno di clamorose sorpese. E poi soprattutto in quale stadio si giocherà la partita in programma domani alle 18.

Nella giornata di ieri c'era stata l'ordinanza del Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo una consultazione con questore e prefetto, che disponeva il rinvio della gara a data da destinarsi a causa delle problematiche sul territorio dopo l'alluvione dei giorni scorsi.

Le Lega però insieme alle due società spingono per giocare. Dalle porte chiuse a l'ipotesi di disputare la gara a Como o Empoli, tutte le opzioni sul tavolo.