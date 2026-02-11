Bologna-Lazio è importante per i posti europei in Serie A: occhio alla finale a alla posizione

Chi conquista la Coppa Italia, ha un posto assicurato nella prossima Europa League. Attualmente fuori dai posti che portano in Champions ed Europa League, Bologna e Lazio sanno quanto sia importante la gara odierna, così da andare ad affrontare un'Atalanta leggermente più avanti in classifica e favorita per un posto continentale tramite la Serie A.

Dall'altra parte ci sono Como e Inter, che attualmente sarebbero qualificate direttamente alle prossime coppe europee.

Per conquistare l'Europa League non basta arrivare in finale come succedeva qualche anno fa, ma bensì occorre vincere il torneo, andando oltre l'eventuale mancata qualificazione dal campionato.