Bologna-Lazio è importante per i posti europei in Serie A: occhio alla finale a alla posizione

Bologna-Lazio chiude i quarti di Coppa Italia. Dopo le qualificazioni di Inter, Como e Atalanta, tocca ai Campioni in carica e alla formazione biancoceleste scendere in campo per definire le semifinali. La Dea, in particolare, attende la vincente di oggi, mentre il derby lombardo si giocherà dall'altra parte del tabellone.
Come ogni anno, anche nel 2025/2026 la vittoria della Coppa Italia è essenziale per definire in che modo le squadre del campionato si qualificheranno alle prossime coppe europee. Se l'Inter capolista vola verso la qualificazione matematica in Champions, tutte le altre squadre del torneo, forse ad eccezione del Milan che insegue i cugini, sono ancora pienamente in bilico per un posto in Champions, Europa League e Conference.
Bologna-Lazio è importante da questo punto di vista, considerando come la Coppa Italia possa cambiare la squadra qualificata in Conference League e in Europa League.