Bologna Lazio Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Bologna-Lazio è importante per i posti europei in Serie A: occhio alla finale a alla posizione

Si chiudono i quarti di Coppa Italia, le squadre in lotta per un posto in Europa League e Conference osservano anche la partita tra Bologna e Lazio di questa sera.

Bologna-Lazio chiude i quarti di Coppa Italia. Dopo le qualificazioni di Inter, Como e Atalanta, tocca ai Campioni in carica e alla formazione biancoceleste scendere in campo per definire le semifinali. La Dea, in particolare, attende la vincente di oggi, mentre il derby lombardo si giocherà dall'altra parte del tabellone.

Come ogni anno, anche nel 2025/2026 la vittoria della Coppa Italia è essenziale per definire in che modo le squadre del campionato si qualificheranno alle prossime coppe europee. Se l'Inter capolista vola verso la qualificazione matematica in Champions, tutte le altre squadre del torneo, forse ad eccezione del Milan che insegue i cugini, sono ancora pienamente in bilico per un posto in Champions, Europa League e Conference.

Bologna-Lazio è importante da questo punto di vista, considerando come la Coppa Italia possa cambiare la squadra qualificata in Conference League e in Europa League.

  • IL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA

    Chi conquista la Coppa Italia, ha un posto assicurato nella prossima Europa League. Attualmente fuori dai posti che portano in Champions ed Europa League, Bologna e Lazio sanno quanto sia importante la gara odierna, così da andare ad affrontare un'Atalanta leggermente più avanti in classifica e favorita per un posto continentale tramite la Serie A.

    Dall'altra parte ci sono Como e Inter, che attualmente sarebbero qualificate direttamente alle prossime coppe europee. 

    Per conquistare l'Europa League non basta arrivare in finale come succedeva qualche anno fa, ma bensì occorre vincere il torneo, andando oltre l'eventuale mancata qualificazione dal campionato.

  • SESTO O SETTIMO POSTO

    Qualora una tra Bologna, Lazio, Atalanta e Como vinca la Coppa Italia arrivando oltre il sesto posto, allora accederà all'Europa League insieme alla quinta classificata, mentre la sesta giocherà la Conference League.

    Il discorso cambierebbe qualora la vincente della Coppa Italia fosse già qualificata alle coppe europee tramite il campionato: a quel punto la sesta classificata giocherebbe l'Europa League insieme alla quinta, mentre la settima prenderà parte alla Conference.

    Il discorso è per ora semplice, ma potrebbe complicarsi, in meglio o in peggio, qualora un'italiana vinca uno o più trofei europei nei prossimi mesi.

  • L'ATTUALE SERIE A

    Atalanta, Lazio e Bologna sono attualmente al settimo, ottavo e decimo posto in classifica. Allo stato attuale delle cose, per fare un esempio, una delle tre giocherebbe l'Europa League con la Roma quinta, mentre il Como sesto giocherebbe la Conference.

    Sempre prendendo ad esempio l'attuale situazione, una vittoria del Como darebbe la possibilità all'Atalanta di giocare la Conference, essendo la Dea nella posizione (settima) che porta al 'terzo' torneo europeo in caso di mancati successi della Coppa Italia da parte di squadre più in basso in classifica.

  • COME LO SCORSO ANNO?

    Lo scorso anno il Bologna ha usufruito proprio del regolamento per giocare l'attuale Europa League, essendo arrivata nona in campionato.

    Esclusa da Conference ed Europa League in virtù della posizione finale in Serie A, il Bologna è riuscita a fare ciò che invece non ha avuto modo di raggiungere il Milan, ottavo e fuori da tutto anche in virtù della sconfitta contro i rossoblù nell'ultimo atto della Coppa Italia.

    Beffata anche la Lazio, settima e fuori da tutto vista la vittoria del Bologna, che ha portato in Conference la sesta, ovvero la Fiorentina.

