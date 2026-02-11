Goal.com
Bologna Lazio Taylor ProvedelGetty Images
Michael Baldoin

Bologna-Lazio 2-5 dcr, pagelle e tabellino: Provedel decisivo ai rigori, pesano gli errori di Ferguson e Orsolini, Taylor chiude i conti

Per la seconda serata di fila, i quarti di finale di Coppa Italia vengono decisi ai calci di rigore: ad avere la meglio è la Lazio, che affronterà l'Atalanta nella duplice semifinale in programma tra marzo e aprile.

Doveva essere la serata del riscatto per il Bologna e l’iniziale vantaggio faceva sperare in una festa al Dall’Ara, ma alla fine i rossoblù abbandonano la Coppa Italia ai quarti di finale dopo i calci di rigore.

Il Bologna parte fortissimo e chiude subito la Lazio nella propria metà campo, cercando il goal del vantaggio. Al quarto d’ora Cambiaghi costringe Provedel a un grande intervento e colpisce poi la traversa. La gara si sblocca al 30’: Moro calcia un corner dalla sinistra verso il primo palo e Castro insacca di testa.

La serata della Lazio sembra complicarsi ulteriormente nei minuti finali del primo tempo, quando Pedro resta a terra dopo un contrasto ed è costretto a uscire, recandosi addirittura in ospedale per un problema tra caviglia e ginocchio destro. Al suo posto però entra Noslin, che subito in avvio di ripresa confeziona l’1-1: imbucata di Marusic per Dele-Bashiru, che crossa basso al centro per il tap-in vincente dell’olandese.

Da lì in avanti il Bologna prova a fare la partita, mentre la Lazio abbassa i ritmi e cerca di arrivare ai rigori. La gara termina in parità e si procede dal dischetto.

I rossoblù sbagliano due rigori: Provedel respinge la conclusione di Ferguson poi Orsolini calcia clamorosamente fuori. Tutti i tiri della Lazio, invece, vanno a segno, con Taylor a chiudere i giochi e a regalare la semifinale ai biancocelesti.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Non segnava dal 15 gennaio contro il Verona in campionato, ma Castro (voto 7) si sblocca nella serata più delicata per il Bologna: non solo il colpo di testa che vale l’iniziale vantaggio, ma anche tanto lavoro sporco e diverse occasioni create, con Gila costantemente messo in difficoltà.

    Moro (voto 6.5) disputa una buona ora di gioco: serve l’assist su calcio d’angolo per Castro, ma è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio, lasciando spazio a Freuler.

    Serata negativa invece per Ferguson (voto 4.5): rischia grosso nel primo tempo per un contatto da ultimo uomo non sanzionato da Chiffi, si perde poi Dele-Bashiru in occasione del goal del pareggio e infine si fa parare il primo rigore della serie, compromettendo fin da subito le speranze rossoblù.

    Da dimenticare anche la prova di Orsolini (voto 5), mai realmente incisivo nel corso del match e protagonista in negativo ai rigori, dove calcia a lato il penalty decisivo.

    VOTI BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 5.5, Vitik 5.5, Lucumí 5.5 (80' Helland sv), Miranda 6; Moro 6.5 (61' Freuler 6), Ferguson 5; Orsolini 5.5, Odgaard 5.5 (70' Sohm 6), Cambiaghi 6 (70' Bernardeschi 6); Castro 7 (80' Dallinga sv). All. Italiano

  • PAGELLE LAZIO

    Serata sfortunata per Pedro (voto 6.5), costretto ad abbandonare il campo per un duro colpo subito prima dell’intervallo, dopo essere stato tra i migliori in campo fino a quel momento.

    La buona notizia per i tifosi della Lazio arriva però dal suo sostituto: Noslin (voto 7) entra e ripaga subito la fiducia di Sarri, trovando la rete del pareggio. Protagonista nell’azione anche Dele-Bashiru (voto 7), che con una grande progressione sul fondo e un cross basso al centro consente al compagno di depositare in rete a porta vuota.

    Non la miglior serata invece per Gila (voto 5.5): riceve un giallo pesante in avvio e si perde Castro in occasione del calcio d’angolo che porta all’1-0 del Bologna.

    A decidere l’incontro è Provedel (voto 7), decisivo nella serie dei rigori con la parata su Ferguson che indirizza il match e regala ai biancocelesti il passaggio del turno.

    VOTI LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5 (80' Tavares sv); Taylor 6.5, Rovella 6 (61' Cataldi 6), Dele-Bashiru 7; Isaksen 5.5 (80' Cancellieri sv), Maldini 6 (61' Dia 6.5), Pedro 6.5 (45' Noslin 7). All. Sarri

  • TABELLINO BOLOGNA-LAZIO 1-1 (2-5 dcr)

    Marcatori: 30' Castro, 48' Noslin

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Zortea 5.5, Vitik 5.5, Lucumí 5.5 (80' Helland sv), Miranda 6; Moro 6.5 (61' Freuler 6), Ferguson 4.5; Orsolini 5, Odgaard 5.5 (70' Sohm 6), Cambiaghi 6 (70' Bernardeschi 6); Castro 7 (80' Dallinga sv). All. Italiano

    LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5 (80' Tavares sv); Taylor 6.5, Rovella 6 (61' Cataldi 6), Dele-Bashiru 7; Isaksen 5.5 (80' Cancellieri sv), Maldini 6 (61' Dia 6.5), Pedro 6.5 (45' Noslin 7). All. Sarri

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: 9' Gila, 47' Castro. 74' Miranda, 86' Tavares, 90+1' Vitik

    Espulsi: -

