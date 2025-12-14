Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Italiano SpallettiGetty Images
Michael Di Chiaro

Bologna-Juventus è anche sfida nella sfida tra i due tecnici: per Italiano e Spalletti è già uno snodo cruciale

Grande attesa per il confronto tra i due tecnici che, dopo le vittorie in Europa, puntano a ritrovare continuità in campionato.

Pubblicità

Il programma domenicale della quindicesima giornata di Serie A si chiuderà con la delicatissima sfida dello Stadio 'Renato Dall'Ara' tra Bologna e Juventus.

Classifica alla mano un vero e proprio confronto diretto in chiave Europa e, evidentemente, con vista sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Le due squadre si presentano all'appuntamento rispettivamente quinta e settima in classifica, distanziate tra loro di un solo punto: 24 per i felsinei, 23 per i bianconeri.


C'è grande attesa, soprattutto, per il confronto diretto tra i due allenatori: Vincenzo Italiano da una parte, Luciano Spalletti dall'altra. Un faccia a faccia che, in passato, ha spesso regalato sfide entusiasmanti e di livello.

  • LE PAROLE DI SPALLETTI SU ITALIANO

    In occasione della proverbiale conferenza stampa della vigilia, Spalletti ha speso parole importanti nei confronti del collega che attualmente guida il Bologna.

    "Da Italiano si possono imparare della cose, è uno dei giovani allenatori italiani più forti che abbiamo e l'ho detto a tutti, non solo a De Laurentiis, di prendere Italiano quando mi è stato chiesto di prendere un allenatore".

    • Pubblicità

  • I PRECEDENTI

    I precedenti tra Spalletti e Italiano risalgono alla stagione 2021/22 e 2022/23, ovvero quando il tecnico di Certaldo allenava il Napoli, mentre l'attuale condottiero del Bologna allenava la Fiorentina. Il bilancio complessivo dei confronti diretti è perfettamente bilanciato: cinque partite, 2 vittorie a testa e un pareggio.

    Nella stagione 2021/22 il Napoli si impose 2-1 al Franchi, ma la viola si prese una grossa rivincita travolgendo gli Azzurri agli ottavi di Coppa Italia: 2-5 al Maradona con la viola trascinata da uno scatenato Vlahovic. Nella gara di ritorno in campionato, invece, fu ancora successo toscano nel capoluogo campano: 1-2.

    Per quanto riguarda la stagione 2022/23, quella culminata con la vittoria del terzo Scudetto del Napoli, l'andata al Franchi terminò 0-0, mentre al ritorno furono proprio i futuri campioni d'Italia ad imporsi col risultato di 1-0.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SNODO CRUCIALE

    Quello tra Bologna e Juventus e, di conseguenza tra Italiano e Spalletti, assume tutti i connotati dello snodo cruciale a questo punto del campionato. In un torno così serrato in termini di distacco tra le due squadre, la continuità di risultati rischia di diventare un fattore determinante.

    Bologna e Juve viaggiano distanziate di un solo punto in classifica ma per rimanere agganciati alle zone nobili del campionato servono punti pesanti, già a partire dal faccia a faccia del Dall'Ara. Nelle ultime due uscite in campionato, i rossoblù hanno perso in casa con la Cremonese e pareggiato col Parma, mentre la Juve, dopo la sofferta vittoria col Cagliari, ha perso 2-1 a Napoli.

    I rispettivi successi in Europa contro Celta Vigo e Pafos hanno rappresentato il modo migliore per avvicinarsi alla sfida di questa sera, dove la posta in palio sarà decisamente alta.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-JUVENTUS

    Emergenza difensiva per Italiano che, dopo Vitik, perde anche Casale: al centro del reparto sarà coppia obbligata Heggem-Lucumì, con Zortea e Miranda terzini. Tra i pali ancora out Skorupski e di conseguenza ancora spazio per Ravaglia. In mezzo al campo non recupera Freuler, quindi largo a Pobega e Ferguson. In avanti possibile chance per Dallinga, mentre alle sue spalle non dovrebbero esserci sorprese con Odgaard trequartista affiancato da Orsolini e Cambiaghi.

    Qualche novità in vista anche per Luciano Spalletti: Conceicao dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto al fianco di Yildiz sulla trequarti, con David confermato punta centrale. In mezzo al campo conferma per Thuram e Locatelli con McKennie largo a destra e Cambiaso a sinistra. In difesa tutto invariato: Kalulu, Kelly e Koopmeiners a protezione di Di Gregorio.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Juventus crest
Juventus
JUV
0