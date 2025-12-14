Bologna-Juventus è anche sfida nella sfida tra i due tecnici: per Italiano e Spalletti è già uno snodo cruciale

Il programma domenicale della quindicesima giornata di Serie A si chiuderà con la delicatissima sfida dello Stadio 'Renato Dall'Ara' tra Bologna e Juventus.
Classifica alla mano un vero e proprio confronto diretto in chiave Europa e, evidentemente, con vista sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Le due squadre si presentano all'appuntamento rispettivamente quinta e settima in classifica, distanziate tra loro di un solo punto: 24 per i felsinei, 23 per i bianconeri.
C'è grande attesa, soprattutto, per il confronto diretto tra i due allenatori: Vincenzo Italiano da una parte, Luciano Spalletti dall'altra. Un faccia a faccia che, in passato, ha spesso regalato sfide entusiasmanti e di livello.