Bologna-Juventus è anche sfida nella sfida tra i due tecnici: per Italiano e Spalletti è già uno snodo cruciale

Quello tra Bologna e Juventus e, di conseguenza tra Italiano e Spalletti, assume tutti i connotati dello snodo cruciale a questo punto del campionato. In un torno così serrato in termini di distacco tra le due squadre, la continuità di risultati rischia di diventare un fattore determinante.

Bologna e Juve viaggiano distanziate di un solo punto in classifica ma per rimanere agganciati alle zone nobili del campionato servono punti pesanti, già a partire dal faccia a faccia del Dall'Ara. Nelle ultime due uscite in campionato, i rossoblù hanno perso in casa con la Cremonese e pareggiato col Parma, mentre la Juve, dopo la sofferta vittoria col Cagliari, ha perso 2-1 a Napoli.

I rispettivi successi in Europa contro Celta Vigo e Pafos hanno rappresentato il modo migliore per avvicinarsi alla sfida di questa sera, dove la posta in palio sarà decisamente alta.