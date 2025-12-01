Pubblicità
Riccardo Orsolini Bologna 2025-2026Getty Images
Matteo Occhiuto

Bologna-Cremonese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Dall’Ara si gioca il posticipo della Serie A Enilive: il Bologna sfida la Cremonese per proseguire la corsa ai piani altissimi della classifica.

Sarà il match fra Bologna e Cremonese a chiuderà la 13esima giornata di Serie A Enilive. Lunedì al Dall’Ara si affrontano le squadre di Davide Nicola e Vincenzo Italiano.

Bologna lanciatissimo: i successi di Udine e in Europa League col Salisburgo hanno fatto ulteriormente crescere l’entusiasmo per Orsolini e compagni, che vogliono provare a entrare fra le prime quattro.

La Cremonese, invece, cerca riscatto dopo tre ko consecutivi, nonostante una classifica che al momento vede comunque i grigiorossi a +6 sulla zona retrocessione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • BOLOGNA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Bologna-Cremonese

    • Data: lunedì 1° dicembre

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: DAZN, DAZN 1

    • Streaming: DAZN

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-CREMONESE

    Holm a destra nel Bologna, mentre Castro dovrebbe tornare dal primo minuto. Pobega confermato dopo l’exploit di Udine, duello fra Dominguez e Bernardeschi in corsia. Out Vitik, così come Immobile.

    Nella Cremonese assente Collocolo, mentre Payero va verso la panchina. In avanti tandem Vardy-Bonazzoli, a sinistra Pezzella più di Floriani. Recuperato Zerbin.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsiolini, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano  

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola


  • ORARIO BOLOGNA-CREMONESE

    La gara fra Bologna e Cremonese, valida per la tredicesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà lunedì 1° dicembre, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 20:45.


  • DOVE VEDERE BOLOGNA-CREMONESE IN TV

    DAZN 

    La partita tra Bologna e Cremonese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • BOLOGNA-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Bologna-Cremonese in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

