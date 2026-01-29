Bologna-Brann, stavolta ai playoff. Come gioca la possibile avversaria di Europa League: formazione, stelle, allenatore e come sta andando

Qualificata agli spareggi di Europa League, il Bologna di Italiano ha conosciuto la sua avversaria nella giornata di venerdì 30 gennaio, al termine dei sorteggi. Per i rossoblù, in base alla posizione finale nel girone unico, due sole avversarie possibili, ovvero Brann e Dinamo Zagabria: alla fine ci sarà nuovamente il team norvegese.

La Dinamo Zagabria è tra i club di medio livelli più esperti d'Europa, uno di quelli che i tifosi hanno imparato a conoscere negli ultimi anni. Diverso il discorso del Brann, appena sbarcato nei tornei continentali, ma che ha già affrontato il Bologna nella fase campionato: 0-0 lo scorso novembre, al Dall'Ara.

Il Brann non gioca in campionato da novembre e riprenderà solamente a marzo, scendendo in campo in quest'ultimo periodo solamente per le partite di Europa League: un punto molto importante, considerando la preparazione pre-campionato durante la sfida contro il Bologna a febbraio.