Brann Europa LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Bologna-Brann, stavolta ai playoff. Come gioca la possibile avversaria di Europa League: formazione, stelle, allenatore e come sta andando

Dopo averla affrontata a novembre nel girone unico, con uno 0-0 come risultato finale, il Bologna giocherà nuovamente contro i norvegesi del Brann, stavolta nei playoff.

Qualificata agli spareggi di Europa League, il Bologna di Italiano ha conosciuto la sua avversaria nella giornata di venerdì 30 gennaio, al termine dei sorteggi. Per i rossoblù, in base alla posizione finale nel girone unico, due sole avversarie possibili, ovvero Brann e Dinamo Zagabria: alla fine ci sarà nuovamente il team norvegese.

La Dinamo Zagabria è tra i club di medio livelli più esperti d'Europa, uno di quelli che i tifosi hanno imparato a conoscere negli ultimi anni. Diverso il discorso del Brann, appena sbarcato nei tornei continentali, ma che ha già affrontato il Bologna nella fase campionato: 0-0 lo scorso novembre, al Dall'Ara.

Il Brann non gioca in campionato da novembre e riprenderà solamente a marzo, scendendo in campo in quest'ultimo periodo solamente per le partite di Europa League: un punto molto importante, considerando la preparazione pre-campionato durante la sfida contro il Bologna a febbraio.

  • IL CAMMINO IN CAMPIONATO ED EUROPA

    Il Brann, club della città norvegese di Bergen (famosa per fiordi e black metal), ha concluso il girone di Europa League al 24esimo posto, qualificandosi ai playoff dunque come ultima della lista. Sono bastati tre pareggi e due vittorie per andare agli spareggi, con nessuno successo negli ultimi cinque incontri: tra i pareggi, come già accennato, anche lo 0-0 contro il Bologna al Dall'Ara, uno dei risultati più importanti della stagione continentale.

    Nell'ultima partita di Europa League il Brann ha perso 1-0 contro lo Sturm, festeggiando però al termine del match.

    Il campionato norvegese si è concluso lo scorso novembre (ripartirà con il torneo 2026 solamente in primavera) con il quarto posto del Brann, che porterà la squadra al secondo turno di qualificazione della prossima Europa League 2026/2027.

  • STELLE E GIOCATORI TOP

    Il Brann non ha in rosa grandi stelle o campioncini pronti a far strappare le vesti alle grandi d'Europa, ma una rosa compatta con diversi giocatori che hanno dimostrato di saper mettere i bastoni tra le ruote di colleghi ben più esperti.

    L'ala 25enne islandese Sævar Atli Magnússon è tra i giocatori più interessanti, ma è attualmente ai box per un problema al ginocchio. Fuori causa anche il 21enne, sempre islandese, Eggert Aron Gudmundsson.

    Da tenere d'occhio probabilmente come stella principale il classe 1999 Felix Horn Myhre, centrocampista che sa segnare e fornire assist, regista in grado di giocare in diverse posizioni del reparto.

    Nella partita tra Bologna e Brann di novembre il migliore in campo degli ospiti fu il portiere Dyngeland, insuperabile per lo 0-0 finale.

  • L'ALLENATORE DEL BRANN

    Classe 1982, l'islandese Freyr Alexandersson allena il Brann dal 2025. Dopo aver guidato il Lyngby in Danimarca e il Kortrijk in Belgio, il 43enne è stato scelto per l'avventura del club norvegese in Europa League.

    In passato Alexandersson ha lavorato anche come vice dell'Islanda, maturando così una buona esperienza internazionale.

    Il quarto posto del Brann nello scorso torneo norvegese è arrivato proprio in seguito all'arrivo di Alexandersson, soprattutto riuscito a portare il club dal terzo turno di Europa League fino alla fase a gironi dopo essere stato eliminato dal secondo turno di qualificazione in Champions League.

    La scorsa estate il Brann ha eliminato l'Hacken e l'AEK Larnaca, giocando così la fase finale di un torneo europeo per la prima volta.

  • COME GIOCA? LA FORMAZIONE TIPO

    BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Pedersen, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Haaland

