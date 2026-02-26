Goal.com
Joao Mario BolognaGetty Images
Michael Di Chiaro

Bologna-Brann 1-0, pagelle e tabellino: Joao Mario decisivo, Skorupski insuperabile, Rowe frizzante, Freuler solido, Sorensen rovina tutto

Il goal dell'ex Juventus proietta i felsinei tra le prime sedici del torneo: agli ottavi sarà sfida al Friburgo o possibile derby italiano con la Roma.

Il Bologna replica il risultato di una settimana fa e stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League: il primo goal in Italia di Joao Mario, arrivato a gennaio dalla Juventus, griffa il definitivo 1-0 contro il Brann che proietta la squadra di Italiano tra le prime 16 del torneo.

Nella prima parte di gara è il Brann a cogliere di sorpresa il Bologna con un approccio alla partita molto aggressivo: al 3' la prima grande occasione con Thorsteinsson, stoppato da un prodigio di Skorupski. Ancora più clamorosa è la palla che matura alle porte del ventesimo: Holm supera Skorupski in uscita con un delizioso pallonetto destinato a rete, ma Freuler salva tutto con un provvidenziale salvataggio sulla linea di porta. Al 37', però, ecco la proverbiale sliding door che stravolge il canovaccio della gara: il protagonista, in un certo senso, è sempre Freuler che viene steso dal durissimo intervento di Sorensen. Per l'arbitro Bastien non ci sono dubbi ed è rosso diretto: norvegesi costretti ad architettare l'operazione rimonta con un uomo in meno e prima frazione di gara che si chiude senza reti.

Nella ripresa Italiano si aspetta una versione decisamente più convincente della sua squadra e il tecnico felsineo viene puntualmente accontentato. Il Bologna, forte dell'uomo in più, alza i giri del motore e a mezz'ora dal traguardo trova il goal che archivia, di fatto, il discorso qualificazione: cross di Rowe allontanato dalla difesa scandinava proprio sulla traiettoria di Joao Mario che addomestica e insacca con il destro. Il guizzo del portoghese pone la parola fine sul match - nonostante il palo colpito da Dominguez in pieno recupero - e i rossoblù possono così festeggiare l'approdo agli ottavi di finale del torneo in attesa di conoscere il proprio avversario nel sorteggio di venerdì: Orsolini e compagni affronteranno una tra Friburgo e Roma.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Joao Mario (7) trova il suo primo goal italiano: un sigillo che vale il pass per gli ottavi. Prima di lui ci aveva pensato Skorupski (7) a blindare la qualificazione con un paio di interventi decisivi nel prim tempo. Freuler (6.5) si iscrive al match con un grande salvataggio sulla linea di porta, poi sale di tono con il passare dei minuti. Rowe (6.5) sempre nel vivo del gioco: è lui a propiziare l'azione che sfocia nella rete decisiva di Joao Mario.

    VOTI BOLOGNA: Skorupski 7; Joao Mario 7, Vitik 6 (61' Casale 6), Lucumí 6.5, Zortea 6; Ferguson 6, Freuler 6.5 (73' Odgaard sv), Moro 6 (78' Sohm sv); Bernardeschi 6 (61' Orsolini 6), Castro 6 (78' Dominguez 6), Rowe 6.5.

  • PAGELLE BRANN

    Holm (6.5) e Thorsteinsson (6.5) sono gli uomini più pericolosi sul fronte norvegese e, non a caso, sono proprio loro due a sfiorare il goal sul parziale di 0-0. Sorensen (5) però rovina tutto: intervento scomposto ai danni di Freuler e rosso diretto che costringe il Brann a giocare poco meno di un'ora con l'uomo in meno

    VOTI BRANN: Dyngeland 6; De Roeve 6, Pallesen 6, Boakye 6, Soltvedt 6 (85' Dragsnes); Ingason 5.5 (60' Pedersen), Sorensen 5, Myhre 6; Mathisen 5.5 (73' Holten sv), Holm 6.5 (85' Finne), Thorsteinsson 6.5 (73' Haaland sv)

  • TABELLINO BOLOGNA-BRANN

    BOLOGNA-BRANN 1-0

    MARCATORI: 56' Joao Mario

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik (61' Casale), Lucumí, Zortea; Ferguson, Freuler (73' Odgaard), Moro (78' Sohm); Bernardeschi (61' Orsolini), Castro (78' Dominguez), Rowe. All. Italiano

    BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt (85' Dragsnes); Ingason (60' Pedersen), Sorensen, Myhre; Mathisen (73' Holten), Holm (85' Finne), Thorsteinsson (73' Haaland). All. Alexandersson

    Arbitro: Bastien

    Ammoniti: Vitik, Bernardeschi, Holten, Orsolini

    Espulsi: Sorensen

0