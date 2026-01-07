Pubblicità
Michael Di Chiaro

Bologna-Atalanta 0-2, pagelle e tabellino: Krstovic devastante, De Ketelaere sontuoso, Carnesecchi insuperabile, Orsolini fantasma

Seconda affermazione consecutiva per la Dea, trascinata dalla doppietta dell'attaccante montenegrino che torna a segnare dopo quasi 4 mesi.

L'Atalanta non si ferma e dopo la pesante vittoria contro la Roma ne piazza un'altra dal peso specifico enorme al Dall'Ara contro il Bologna. Un successo esterno che porta la firma indelebile di Nikola Krstovic, mattatore in terra emiliana con la doppietta che non ha lasciato scampo alla formazione di Italiano.

Senza Scamacca, finito ko a poche ore dal calcio d'inizio del match del Dall'Ara, Palladino si affida a Krstovic in qualità di riferimento avanzato e l'attaccante montenegrino, che non segnava dal 27 settembre scorso, ha risposto immediatamente presente sfruttando nel migliore dei modi la sua chance: dopo un grande approccio da parte della Dea, infatti, il goal stappa-partita è arrivato a otto minuti dall'intervallo: grande spunto di De Ketelaere sulla destra e scarico al centro per Krstovic che di prima intenzione ha infilato alle spalle di Ravaglia.

Nella ripresa, Italiano ha provato a scuotere i suoi inserendo subito Rowe al posto di uno spento Orsolini e Immobile a mezz'ora dal traguardo. Tutto inutile perché l'Atalanta colpisce subito ancora grazie all'inserimento vincente di Krstovic, glaciale al cospetto di Ravaglia. Nel finale il Bologna prova a reagire ma in due circostanze, con Rowe e Castro, va a sbattere contro un Carnesecchi semplicemente insuperabile. Finisce 0-2.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Orsolini (5) in ombra: Italiano lo toglie all'intervallo. Dallinga (5.5) e Cambiaghi (5.5) non incidono mentre nelle retrovie è notte fonda sia per Vitik (5) che per Heggem (5). Miranda (5) soffre un incontenibile De Ketelaere.

    VOTI BOLOGNA: Ravaglia 6; Zortea 6, Vitik 5, Heggem 5, Miranda 5; Freuler 6 (72' Moro 6), Ferguson 5.5; Orsolini 5 (46' Rowe 6), Fabbian 6 (72' Castro 6), Cambiaghi 5.5 (80' Dominguez sv); Dallinga 5.5 (60' Immobile 6).

  • PAGELLE ATALANTA

    Krstovic (8) sfrutta la chance dal primo minuto e stende il Bologna con una doppietta da urlo, ispirato da uno strepitoso De Ketelaere (7) autore di un assist e di tante giocate di rilievo. Brilla anche Carnesecchi (7) autore di due interventi super nel finale che impediscono al Bologna di riaprire la partita.

    VOTI ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (68' Hien 6), Djimsiti 6.5, Ahanor 6; Zappacosta 6, De Roon 6.5, Ederson 6.5 (77' Brescianini sv), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 7 (84' Sulemana sv), Zalewski 6 (69' Musah 6); Krstovic 8 (78' Samardzic sv). 

  • TABELLINO BOLOGNA-ATALANTA

    BOLOGNA-ATALANTA 0-2

    Marcatori: 37' e 60' Krstovic

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler (72' Moro), Ferguson; Orsolini (46' Rowe), Fabbian (72' Castro), Cambiaghi (80' Dominguez); Dallinga (60' Immobile). All. Italiano

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (68' Hien), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson (77' Brescianini), Bernasconi; De Ketelaere (84' Sulemana), Zalewski (69' Musah); Krstovic (78' Samardzic). All. Palladino

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: -

    Espulsi: -


0