Bologna-Aston Villa 1-3, pagelle e tabellino: errori fatali per Ravaglia ed Heggem, Rowe è super, Watkins è letale

Tre errori che costano carissimo al Bologna, sconfitto per 3-1 nell’andata dei quarti di finale di Europa League dall’Aston Villa. I rossoblù partono bene, si vedono annullare un goal per un fuorigioco millimetrico di Castro e colpiscono una traversa con Ferguson. A segnare e vincere è però l’Aston Villa, cinico a sfruttare gli errori individuali di Ravaglia a fine primo tempo e di Heggem a inizio ripresa. Al 90’ il Bologna trova con Rowe – il migliore in campo – la rete del 2-1, ma pochi minuti dopo Watkins, lasciato colpevolmente solo in mezzo all’area, realizza il 3-1.

Italiano schiera Pobega a centrocampo, mentre in avanti spazio al tridente composto da Bernardeschi, Castro e Rowe, con Orsolini in panchina. Il primo brivido è per il Bologna, che al 15’ difende male su una punizione, con Watkins che manca per pochi centimetri l’impatto con il pallone a due passi da Ravaglia. Il Bologna ha in mano il pallino del gioco e nel giro di un minuto crea due occasioni: prima con Castro, che calcia male, subito dopo con Miranda, autore di un bel tiro al volo su assist di Bernardeschi, deviato in angolo da Martinez.

Al 26’ il Bologna trova il goal: Rowe anticipa Cash e serve Castro, la sua conclusione deviata supera la linea di porta, ma la rete è annullata per fuorigioco millimetrico dopo un controllo al VAR. Il Bologna spinge forte ma è sfortunato: al 30’ Rowe serve d’esterno Ferguson, bravo a inserirsi con i tempi giusti e a calciare di prima intenzione, ma la sua conclusione si infrange contro la traversa. L’Aston Villa si fa vivo al 37’ con la conclusione insidiosa di McGinn di poco fuori. Al 44’ gli inglesi passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Ravaglia sbaglia completamente il tempo di uscita e Konsa di testa manda in rete a porta sguarnita.

A inizio ripresa il Bologna è ancora pericoloso con Pobega, ma al 51’ paga cara un altro errore: a sbagliare questa volta è Heggem che sbaglia l’appoggio in fase di costruzione, Watkins ne approfitta e sigla il 2-0. Al 77’ il Bologna prova ad accorciare, ma la conclusione di Bernardeschi sbatte contro il palo esterno. Poco dopo Martinez compie un grandissimo intervento sulla conclusione a giro di Rowe. L’inglese il goal lo trova al 90’ con un’altra conclusione a giro, ma il 2-1 dura pochissimo visto che in pieno recupero Watkins – solo in area su calcio d’angolo - segna il definitivo 3-1.