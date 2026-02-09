Boga subito decisivo in Juventus-Lazio, assist per il 2-2 al debutto in campionato: come può utilizzarlo Spalletti

Il debutto, in Coppa Italia contro l'Atalanta, era stato incoraggiante. Quello in campionato avvenuto qualche giorno dopo in Juventus-Lazio è stato una piacevole conferma.
L'acquisto di Jeremie Boga nelle ultimissime ore del calciomercato di gennaio potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare per i bianconeri.
Nella rosa di Luciano Spalletti d'altronde un giocatore con le sue caratteristiche non c'era e Boga si è presentato tirato a lucido nonostante un lungo periodo di inattività per motivi extra-campo.
Tanto che adesso qualcuno inizia a chiedersi se l'esterno arrivato da Nizza non possa rappresentare qualcosa in più di una soluzione a gara in corso.