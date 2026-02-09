Goal.com
Juventus FC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Boga subito decisivo in Juventus-Lazio, assist per il 2-2 al debutto in campionato: come può utilizzarlo Spalletti

Dopo il buon impatto contro l'Atalanta, Boga si è ripetuto in campionato servendo anche l'assist per il 2-2 di Kalulu nel recupero di Juventus-Lazio. E con lui Spalletti potrebbe avvicinare Yildiz alla porta.

Il debutto, in Coppa Italia contro l'Atalanta, era stato incoraggiante. Quello in campionato avvenuto qualche giorno dopo in Juventus-Lazio è stato una piacevole conferma.

L'acquisto di Jeremie Boga nelle ultimissime ore del calciomercato di gennaio potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare per i bianconeri.

Nella rosa di Luciano Spalletti d'altronde un giocatore con le sue caratteristiche non c'era e Boga si è presentato tirato a lucido nonostante un lungo periodo di inattività per motivi extra-campo.

Tanto che adesso qualcuno inizia a chiedersi se l'esterno arrivato da Nizza non possa rappresentare qualcosa in più di una soluzione a gara in corso.

  • L'ASSIST CONTRO LA LAZIO

    Al minuto 76 di Juventus-Lazio, sul risultato di 1-2 per i biancocelesti, Spalletti ha inserito Boga al posto di Cambiaso.

    Un cambio offensivo nel tentativo di riprendere la partita con l'esterno schierato largo sulla sinistra e Yildiz leggermente più centrale alle spalle di David.

    Boga, come peraltro già accaduto in Coppa Italia contro l'Atalanta qualche giorno prima, ha avuto un buon impatto.

    Prima un dribbling in velocità che è costato l'ammonizione a Romagnoli, poi in pieno recupero lo scatto e il cross dal fondo su cui Kalulu ha messo la testa per il 2-2.

  • Jeremie BogaGetty Images

    NON GIOCAVA DA NOVEMBRE

    I due buoni spezzoni giocati da Boga nelle sue prime due partite con la Juventus fanno ben sperare in vista del prosieguo di stagione.

    L'esterno ivoriano come detto è arrivato a Torino nelle ultimissime ore di mercato soprattutto per ricoprire il ruolo di vice Yildiz.

    Boga d'altronde ama partire dalla sinistra e accentrarsi per andare alla conclusione o cercare il fondo per crossare. 

    Ma in pochi si aspettavano un impatto così immediato anche considerato che Boga non scendeva in campo col Nizza da fine novembre.

  • COLPO LOW COST

    Boga ha rappresentato la più classica delle occasioni di mercato per la Juventus.

    I bianconeri hanno infatti sfruttato la rottura tra il giocatore e il Nizza, avvenuta dopo un'aggressione subita da Boga e da alcuni compagni di ritorno da una trasferta.

    L'esterno da quel momento si è rifiutato di scendere nuovamente in campo col club francese che così ha preferito cederlo a condizioni decisamente vantaggiose per la Juventus.

    Boga è arrivato in bianconero con la formula del prestito e un diritto di riscatto esercitabile al termine di questa stagione versando appena 4,8 milioni di euro.

  • VICE YILDIZ O POSSIBILE TITOLARE?

    L'impatto di Boga con la Juventus insomma è stato positivo. Anche perché l'esterno conosce bene la Serie A dove aveva già giocato con le maglie di Sassuolo e Atalanta.

    In sole due presenze, ad esempio, Boga ha già messo a referto un assist mentre Edon Zhegrova è ancora fermo a quota zero dopo diciotto apparizioni tra campionato e coppe.

    La sensazione è che l'esterno arrivato da Nizza a fine mercato invernale possa presto trovare più spazio nell'undici titolare. E non solo come alternativa a Yildiz.

    Una soluzione, ad esempio, potrebbe vedere Boga schierato sulla sinistra con il turco alle spalle della punta e McKennie esterno destro al posto di Conceiçao.

    L'altra alternativa sarebbe quella di provare McKennie nel ruolo di falso 9 con Boga, Yildiz e lo stesso Conceiçao alle sue spalle.

    Idee per ora, ma che potrebbero diventare realtà nelle prossime settimane se il nuovo acquisto continuerà a mandare segnali incoraggianti a Spalletti.

