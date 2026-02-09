Boga subito decisivo in Juventus-Lazio, assist per il 2-2 al debutto in campionato: come può utilizzarlo Spalletti

L'impatto di Boga con la Juventus insomma è stato positivo. Anche perché l'esterno conosce bene la Serie A dove aveva già giocato con le maglie di Sassuolo e Atalanta.

In sole due presenze, ad esempio, Boga ha già messo a referto un assist mentre Edon Zhegrova è ancora fermo a quota zero dopo diciotto apparizioni tra campionato e coppe.

La sensazione è che l'esterno arrivato da Nizza a fine mercato invernale possa presto trovare più spazio nell'undici titolare. E non solo come alternativa a Yildiz.

Una soluzione, ad esempio, potrebbe vedere Boga schierato sulla sinistra con il turco alle spalle della punta e McKennie esterno destro al posto di Conceiçao.

L'altra alternativa sarebbe quella di provare McKennie nel ruolo di falso 9 con Boga, Yildiz e lo stesso Conceiçao alle sue spalle.

Idee per ora, ma che potrebbero diventare realtà nelle prossime settimane se il nuovo acquisto continuerà a mandare segnali incoraggianti a Spalletti.