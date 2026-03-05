Boga sta convincendo la Juventus: i costi del riscatto e gli scenari futuri

Quando a gennaio la Juventus ha deciso di puntare su di lui, in molti sono rimasti sorpresi. Jeremie Boga sembrava ormai fuori dal giro delle big, specialmente dopo le difficoltà – calcistiche e ambientali – riscontrate nel Nizza.
L’esterno ivoriano invece è sbarcato a Torino come vice Yildiz è avuto un impatto più che positivo, tanto che la Juventus sta seriamente valutando il suo futuro.
Ma con quale formula è arrivato Boga alla Juventus? I bianconeri possono acquistarlo a titolo definitivo e a quali condizioni? Tutto quello che c’è da sapere.