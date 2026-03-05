Boga sta convincendo la Juventus: i costi del riscatto e gli scenari futuri

Boga è arrivato alla Juventus a gennaio come vice Yildiz e ha subito avuto un impatto positivo. Sei le presenze complessive, di cui 4 in campionato, una in Champions League e una in Coppa Italia.

Nelle quatto gare di Serie A, nelle quali è sempre entrato a gara in corso, ha fornito l’assist per il 2-2 di Kalulu contro la Lazio e ha segnato la rete del momentaneo 3-2 contro la Roma (gara poi finita 3-3)