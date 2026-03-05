Goal.com
boga juventusGetty Images
Nino Caracciolo

Boga sta convincendo la Juventus: i costi del riscatto e gli scenari futuri

Arrivato alla Juventus a gennaio, l’ex Sassuolo e Atalanta ha avuto un ottimo impatto tanto che la Juventus sta seriamente valutando di confermalo. Ma quanto costa il suo cartellino?

Quando a gennaio la Juventus ha deciso di puntare su di lui, in molti sono rimasti sorpresi. Jeremie Boga sembrava ormai fuori dal giro delle big, specialmente dopo le difficoltà – calcistiche e ambientali – riscontrate nel Nizza.

L’esterno ivoriano invece è sbarcato a Torino come vice Yildiz è avuto un impatto più che positivo, tanto che la Juventus sta seriamente valutando il suo futuro.

Ma con quale formula è arrivato Boga alla Juventus? I bianconeri possono acquistarlo a titolo definitivo e a quali condizioni? Tutto quello che c’è da sapere.

  • IMPATTO POSITIVO

    Boga è arrivato alla Juventus a gennaio come vice Yildiz e ha subito avuto un impatto positivo. Sei le presenze complessive, di cui 4 in campionato, una in Champions League e una in Coppa Italia. 

    Nelle quatto gare di Serie A, nelle quali è sempre entrato a gara in corso, ha fornito l’assist per il 2-2 di Kalulu contro la Lazio e ha segnato la rete del momentaneo 3-2 contro la Roma (gara poi finita 3-3)

  • QUANTO COSTA RISCATTARE BOGA

    Boga è arrivato a gennaio dal Nizza in prestito gratuito fino al 30 giugno, con diritto di riscatto a favore del club bianconero fissato a 4.8 milioni di euro. Una cifra che la Juventus potrà eventualmente versare in due esercizi.

  • GLI SCENARI FUTURI

    La Juventus non ha ancora deciso se continuare e puntare su Boga anche per il futuro, ma sicuramente è felice dell’impatto avuto dal ragazzo. 

    Se l’ex Atalanta continuerà così fino al termine della stagione, allora molto probabilmente i bianconeri – visti anche i costi relativamente bassi del riscatto – riscatteranno il suo cartellino e faranno di Boga il vice Yildiz anche per la prossima stagione.

  • “LA JUVE È STATA UNA BENEDIZIONE”

    Boga in cuor suo la sua scelta per il futuro l’ha già fatta. L’ivoriano, reduce da un’esperienza da dimenticare al Nizza, nelle settimane scorse si è infatti espresso così sul trasferimento in bianconero: "La Juventus mi ha salvato è stata come una benedizione. Ero fuori rosa da due mesi e ora sono alla Juventus. E’ un sogno e devo dimostrare ogni partita e allenamento che sono fortunato".

