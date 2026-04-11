Boga-Juve è un affare per tutti: goal e risorsa, adesso il riscatto

Quattro goal e un assist in 9 partite di campionato, in 11 se si includono anche Champions e Coppa Italia.
L'impatto di Jeremie Boga sull'universo Juve è stato a dir poco convincente, con l'ivoriano decisivo anche contro la 'sua' Atalanta e capace di accrescere notevolmente le ambizioni Champions di Madama.
I momenti bui vissuti al Nizza stanno venendo man mano spazzati via da prestazioni importanti, che - stando a quanto preannunciato da Chiellini - si apprestano a tradursi in una permanenza definitiva alla corte di Luciano Spalletti.