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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Boga-Juve è un affare per tutti: goal e risorsa, adesso il riscatto

Serie A
Juventus
Atalanta vs Juventus

Jeremie Boga anche a Bergamo si è confermato un acquisto azzeccatissimo: la Juve continua a godersi l'ivoriano, che in estate - a detta di Chiellini - sarà riscattato dal Nizza e potrà gettarsi alle spalle i momenti bui vissuti in Francia.

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Quattro goal e un assist in 9 partite di campionato, in 11 se si includono anche Champions e Coppa Italia.

L'impatto di Jeremie Boga sull'universo Juve è stato a dir poco convincente, con l'ivoriano decisivo anche contro la 'sua' Atalanta e capace di accrescere notevolmente le ambizioni Champions di Madama.

I momenti bui vissuti al Nizza stanno venendo man mano spazzati via da prestazioni importanti, che - stando a quanto preannunciato da Chiellini - si apprestano a tradursi in una permanenza definitiva alla corte di Luciano Spalletti.

  • RISORSA ANCHE IN ZONA GOAL

    Talento a parte, già dispensato ed ammirato durante l'altra esperienza italiana vissuta al Sassuolo e - seppur in tono dimesso - proprio nella Bergamo che lo ha visto decidere Atalanta-Juve, Boga in bianconero si è trasformato in un simil bomber.

    I numeri fatti registrare fin qui dall'ala scuola Chelsea li abbiamo già anticipati, riprova tangibile della scintilla scoccata tra Jeremie e la Signora da gennaio ad oggi.

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  • 9 QUANDO SERVE

    La mossa a sorpresa di Spalletti inoltre si è rivelata coi fiocchi: Big Luciano, per ovviare alle polveri bagnate di David e Openda, ha improvvisato Boga falso 9 con risultati più che proficui.

    Da Udine in avanti la carta tattica calata sul tavolo della corsa Champions sta fruttando punti e trame offensive interessanti, a dimostrazione della funzionalità del ragazzo nell'operazione rilancio che il club ha consegnato nelle mani del tecnico di Certaldo col rinnovo fino al 2028.

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  • RISCATTO IN ESTATE

    Spalletti resta, Boga - a meno di cataclismi - pure.

    Ad anticiparlo è stato Chiellini, il quale a DAZN nel pregara della New Balance Arena ha fatto sapere come l'ivoriano rientri eccome nei piani della Juve:

    "Il suo futuro verosimilmente sarà ancora bianconero": parole che valgono quasi quanto un annuncio.

  • "NON POTEVO SOGNARE DI MEGLIO"

    "Non avrei potuto sognare di meglio - ha ammesso Boga a Sky al triplice fischio - Il mio obiettivo è quello di restare con questo grande allenatore e questa squadra. Gioco al 100% ogni partita, spero di rimanere".


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  • L'INCUBO DI NIZZA

    Il rendimento offerto da Boga al suo ritorno in Serie A sta cancellando la recente parentesi complicata di Nizza, da cui nel mercato invernale è partito destinazione Torino: fuori rosa e in rotta coi tifosi, che a novembre - dopo la sconfitta contro il Lorient - lo hanno aggredito ed insultato con epiteti razziali.

    "Periodo brutto per me e per la mia famiglia - ha confidato in un'intervista a DAZN - Non posso ancora parlare nei dettagli, ma sono rimasto a casa due mesi con il preparatore e mia moglie. Sono contento che siamo usciti da questa situazione".

    "Nelle prime due settimane ho perso un po' di chili perché non mangiavo tanto, i miei cari avevano paura. La Juventus poi mi ha salvato, è stata come una benedizione. Questo è un sogno, devo dimostrare quanto sono fortunato a ogni partita e allenamento".

    "Dopo quello che è successo a Nizza, ogni mattina ringrazio per essere qui".

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