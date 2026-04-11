Boga-Juve è un affare per tutti: goal e risorsa, adesso il riscatto

Il rendimento offerto da Boga al suo ritorno in Serie A sta cancellando la recente parentesi complicata di Nizza, da cui nel mercato invernale è partito destinazione Torino: fuori rosa e in rotta coi tifosi, che a novembre - dopo la sconfitta contro il Lorient - lo hanno aggredito ed insultato con epiteti razziali.

"Periodo brutto per me e per la mia famiglia - ha confidato in un'intervista a DAZN - Non posso ancora parlare nei dettagli, ma sono rimasto a casa due mesi con il preparatore e mia moglie. Sono contento che siamo usciti da questa situazione".

"Nelle prime due settimane ho perso un po' di chili perché non mangiavo tanto, i miei cari avevano paura. La Juventus poi mi ha salvato, è stata come una benedizione. Questo è un sogno, devo dimostrare quanto sono fortunato a ogni partita e allenamento".

"Dopo quello che è successo a Nizza, ogni mattina ringrazio per essere qui".