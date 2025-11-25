Bodo-Juventus, il gioco passa da Patrick Berg: il re degli assist che ha appena battuto l'Italia

"Quale giocatore deve temere la Juventus? Oltre a Sjøvold e Bjørkan, anche il nostro play Berg: ormai sono profili internazionali".
Intervistato da Tuttosport alla vigilia di Bodø/Glimt-Juventus, l'ex palermitano Haitam Aleesami, oggi sotto contratto con il club norvegese, è stato chiarissimo nell'annunciare i maggiori pericoli per i bianconeri.
I due laterali difensivi, ma anche Patrick Berg, un nome imprescindible nello scacchiere del club giallonero, nonchè nella Nazionale norvegese che ha fatto a fette quella italiana nei gironi di qualificazione per il Mondiale 2026.
Ammaliati dai goal di Haaland e dalla velocità di Nusa, i fans italiani avranno fatto probabilmente meno caso a Berg, il motore della Norvegia.
Probabilmente Berg è anche il simbolo di quei giocatori norvegesi che sono ormai al top, dei campioni, ma che non vengono considerati tali dai i tifosi azzurri perché non giocano in grandi club assoluti (come Haaland ed Odegaard). C'è un motivo se l'Italia è stata surclassata ed è perché oltre ad Haaland c'è molto di più: diversi elementi della rappresentativa nordica hanno una classe notevole.
A cominciare da Berg.