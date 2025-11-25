Bodo-Juventus, il gioco passa da Patrick Berg: il re degli assist che ha appena battuto l'Italia

Harald Johan Berg, nativo di Bodo, ha giocato per il club tra gli anni '50 e '80, segnando oltre cinquanta reti in giallonero. Centrocampista che conta anche 43 con la massima rappresentativa norvegese, Harald ha avuto modo di allenare la squadra per alcuni mesi nel 1983.

Anche suo fratello Knut ha giocato nel Bodo, raggiungendo però risultati notevolmente meno entusiasmanti.

Il figlio di Harald, Ørjan, è il padre di Patrick, centrocampista come i suoi parenti: ha fatto parte della squadra nelle giovanili, per poi militare in giallonero negli anni '90. Nel 2001, quando militava nel Rosenborg, ha vinto il premio come miglior giocatore del campionato.

Ørjan ha giocato nella Norvegia anni '90 come i fratelli Runar, ex Venezia e in maglia Bodo tra il 1992 e il 1996, e Arild.

La storia di Arild è decisamente la più drammatica, visto che lo zio di Patrick Berg è morto suicida nel 2019.