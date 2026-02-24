Goal.com
Hauge Inter BodoGetty Images
Michael Di Chiaro

Bodo/Glimt nella storia nel segno di Hauge: l'ex Milan affonda l'Inter, due goal e un assist tra andata e ritorno

L'attaccante norvegese, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2020/21, è l'uomo copertina della qualificazione del Bodo agli ottavi di Champions: in sei giorni ha messo a referto 2 goal e un assist contro l'Inter.

L'impresa è una di quelle destinate a rimanere scolpite nella storia della Champions League. Tra le migliori 16 squadre d'Europa, infatti, si iscrive anche il Bodo/Glimt che scrive una pagina indelebile eliminando l'Inter, due volte finalista della massima rassegna continentale negli ultimi tre anni.

Dopo il rotondo 3-1 della gara d'andata in Norvegia, il Bodo fa la voce grossa anche al ritorno e sbanca San Siro imponendosi con il risultato di 1-2. I norvegesi, dunque, si sbarazzano dell'Inter mettendo a referto qualcosa come cinque goal in due partita. Decisamente impronosticabile.

Nel computo dei 180 minuti, inoltre, ha brillato la stella di una vecchia conoscenza della nostra Serie A. O forse sarebbe meglio dire di una meteora che nel campionato nostrano non ha forse avuto il tempo per mettersi in mostra: ogni riferimento a Jens Petter Hauge è puramente voluto.

  • DOMINANTE NELLA NOTTE DI SAN SIRO

    Hauge è stato infatti l'autentico mattatore della notte di San Siro che ha regalato al Bodo/Glimt lo strepitoso traguardo degli ottavi di finale di Champions League.

    Ad inizio ripresa, il classe 1999 ha stappato la partita con il tap-in vincente su precedente respinta di Sommer su Hogh, prima di servire ad Evjen il pallone del raddoppio che, in sostanza, ha fatto calare il sipario sul match e sulle sorti della qualificazione. 

  • DECISIVO ANCHE ALL'ANDATA

    Anche nella gara d'andata dei playoff di Champions League, Hauge si era preso di forza la scena nella notte dell'Aspmyra Stadion.

    Spalleggiato da Hogh aveva sempre offerto spunti interessanti, rappresentando una minaccia costante per la retroguardia interista. Nella seconda frazione di gioco il classe 1999 ci aveva poi messo il carico di effetti speciali: è stato suo, infatti, il goal del 2-1 che aveva inevitabilmente indirizzato la sfida e la qualificazione.

  • IN CHAMPIONS SOLO GOAL PESANTI

    Hauge sta disputando una stagione strepitosa per quanto concerne il suo rendimento personale in Champions League: il norvegese, infatti, ha segnato ben 6 goal tra League Phase e fase ad eliminazione diretta.

    L'ex Milan, prima dei guizzi vincenti contro l'Inter sparsi tra Bodo e Milano, ha infatti messo a referto una doppietta contro il Tottenham, a precede i sigilli di prestigio contro Manchester City e Atletico Madrid. Un bottino decisamente niente male.

  • L'UNICA STAGIONE AL MILAN

    Hauge ha vestito la maglia del Milan soltanto nella stagione 2020/21, quando i rossoneri lo prelevarono per 5 milioni dal Bodo/Glimt proprio dopo il confronto diretto nei preliminari di Europa League dove l'attaccante andò a segno.

    In rossonero ha giocato 24 partite segnando 5 goal e confezionando 1 assist. Arrivato con grandi speranze, il classe 1999 ha salutato il capoluogo meneghino dopo una sola stagione, scandita da qualche rimpianto e da quella sensazione che la sua storia in rossonero sarebbe potuta essere molto diversa.

  • LE PAROLE DI HAUGE

    "Per noi sono state due partite incredibili. Abbiamo fatto una grande gara in casa e oggi abbiamo difeso bene riuscendo a colpire in contropiede. Ora sono molto contento al Bodo, abbiamo tanta fiducia in questo progetto e lo stiamo dimostrando anche in Champions. Veniamo tutti dall'estremo nord e siamo felici di fare parte di questo progetto. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo", ha dichiarato Hauge nel post partita a Sky.

