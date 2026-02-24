Bodo/Glimt nella storia nel segno di Hauge: l'ex Milan affonda l'Inter, due goal e un assist tra andata e ritorno

L'impresa è una di quelle destinate a rimanere scolpite nella storia della Champions League. Tra le migliori 16 squadre d'Europa, infatti, si iscrive anche il Bodo/Glimt che scrive una pagina indelebile eliminando l'Inter, due volte finalista della massima rassegna continentale negli ultimi tre anni.
Dopo il rotondo 3-1 della gara d'andata in Norvegia, il Bodo fa la voce grossa anche al ritorno e sbanca San Siro imponendosi con il risultato di 1-2. I norvegesi, dunque, si sbarazzano dell'Inter mettendo a referto qualcosa come cinque goal in due partita. Decisamente impronosticabile.
Nel computo dei 180 minuti, inoltre, ha brillato la stella di una vecchia conoscenza della nostra Serie A. O forse sarebbe meglio dire di una meteora che nel campionato nostrano non ha forse avuto il tempo per mettersi in mostra: ogni riferimento a Jens Petter Hauge è puramente voluto.